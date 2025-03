Geotermálny projekt pri Košiciach napreduje, intenzívne sa pracuje na príprave nových vrtov

Po dlhých rokoch sa na projekte využitia geotermálnej energie pri Košiciach zrejme už vážne pracuje. Spoločnosť Geoterm Košice, a.s. podľa svojich slov intenzívne pracuje na príprave nových geotermálnych vrtov v lokalite Svinica-Ďurkov. Spoločnosť najnovšie podpísala zmluvu o dielo na vyvŕtanie ďalších troch vrtov s českou firmou MND Drilling & Services, a.s. Lužice (MND-DS).

„V minulom roku sme vyhlásili súťaž pre obstaranie vrtného kontraktora podľa požiadaviek Fondu pre spravodlivú transformáciu. Ten sa v minulom roku zaviazal podporiť geotermálny projekt ekologického vykurovania Košíc,“ uviedla pre agentúru SITA spoločnosť Geoterm.

Vrtné práce

Po dobudovaní teplovodu by mala Tepláreň Košice patriaca do portfólia MH Teplárenský holding, a.s. odoberať médium, zohrievané ekologickým teplom z podzemia od spoločnosti Geoterm.

Predpokladaná cena za jeden vrt po súťaži predstavuje približne 7,5 milióna eur. Vrtné práce by sa mali začať v lokalite, kde už má Geoterm tri funkčné geotermálne vrty, v polovici septembra tohto roku.

Dokončenie vrtných prác sa očakáva koncom mája 2026. MND-DS plánuje neďaleko Košíc nasadiť modernú vrtnú súpravu zo svojej flotily, ktorá je schopná dosiahnuť hĺbky až šesť kilometrov.

Výzvu vyhlásilo ministerstvo investícií

Výzvu na čerpanie Eurofondov – „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ vo výške 56,185 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Výzva je financovaná z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý má za cieľ podporiť projekty, ktoré pomôžu vybraným územiam riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky spojené s prechodom na klimatickú neutralitu. Výzva je smerovaná pre spoločnosti Geoterm a MH Teplárenský holding.