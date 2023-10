Eskalácia vojny medzi Izraelom a Hamasom by mohla poslať ceny ropy do neprebádaných vôd, hrozí aj zvýšenie cien potravín

Ak sa konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas rozšíri, ceny ropy by sa mohli dostať do „neprebádaných vôd“ a viesť k celosvetovému zvýšeniu cien potravín.

Druhé štádium vojny

Vo svojom výhľade na komoditné trhy to uvádza Svetová banka. Podľa nej by účinky izraelsko-palestínskeho konfliktu na ceny ropy mali byť obmedzené, ak by sa nerozšíril, no výhľad by „rýchlo potemnel, ak by konflikt eskaloval“.

Útok Hamasu na Izrael a následná izraelská vojenská operácia proti militantom vyvolali obavy z väčšieho konfliktu na Blízkom východe. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu cez víkend oznámil druhé štádium vojny a predstavitelia Hamasu vyzvali na väčšiu regionálnu podporu od spojencov ako je Iránom podporované hnutie Hizballáh v Libanone.

Pokles cien ropy

Svetová banka v správe uvádza tri možné scenáre pre globálne dodávky ropy v prípade malého, stredného alebo veľkého narušenia. V prípade malého narušenia dodávok by dopad na ceny mal byť obmedzený, keďže sa očakáva, že ceny ropy klesnú zo súčasnej úrovne zhruba 90 dolárov za barel na priemerne 81 dolárov za barel na budúci rok.

Počas stredného narušenia, ekvivalentného tomu počas vojny v Iraku, by sa celosvetové dodávky ropy, ktoré sú v objeme približne 100 miliónov barelov denne, znížili o 3 až 5 miliónov barelov denne, čo by zvýšilo ceny ropy možno o 35 percent. Pre scenár veľkého narušenia porovnateľného s ropnou krízou v roku 1973, Svetová banka prognózuje, že by sa globálna ponuka ropy znížila o 6 až 8 miliónov barelov denne a ceny by mohli vzrásť o 56 až 75 percent čiže na 140 až 157 dolárov za barel.

Vojna na Ukrajine

Hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill upozornil, že už ruská vojna na Ukrajine má doteraz trvajúce rušivé efekty na svetové hospodárstvo a „ak by konflikt eskaloval, globálna ekonomika by po prvý raz po desaťročiach čelila dvojitému energetickému šoku – nielen z vojny na Ukrajine, ale aj z Blízkeho východu“. Jeho zástupca Ayhan Kose zas varoval, že zvýšenie cien ropy nevyhnutne vyústi do vyšších cien potravín.

„Ak nastane prudký šok z cien ropy, zvýši to infláciu cien potravín, ktorá už bola zvýšená v mnohých rozvojových krajinách“ v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, povedal Kose s tým, že „eskalácia najnovšieho konfliktu by zintenzívnila potravinovú neistotu, nie len v rámci regiónu, ale aj na celom svete.“

Celkovo sa ceny ropy od začiatku konfliktu zvýšili približne o 6 percent. Zlato – komodita, ktorá má tendenciu rásť v obdobiach konfliktov – podľa Svetovej banky zdraželo zhruba o 8 percent.