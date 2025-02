Dovoz skvapalneného zemného plynu do Európy vlani klesol

Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy vlani klesol o 19 %. Spotreba plynu na kontinente totiž bola na najnižšej úrovni za 11 rokov, čiastočne vďaka prírastkom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to z analýzy americkej neziskovej organizácie Inštitút pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu (IEEFA).

Dopyt po LNG v Európe v minulom roku klesol na najnižšiu úroveň od roku 2021. Najviac svoj dovoz LNG v roku 2024 znížila Veľká Británia (- 47 %), Belgicko (-29 %) a Španielsko (-28 %).

Takmer polovica (46 %) dovozu LNG do Európy v roku 2024 pochádzala z USA. Dovoz amerického LNG však klesol o 18 %. Na druhej strane dovoz LNG z Ruska do Európskej únie minulý rok stúpol o 18 %. Rast nastal napriek cieľu EÚ ukončiť svoju závislosť od ruských fosílnych palív do roku 2027. IEEFA odhaduje, že krajiny EÚ počas januára až novembra minulého roka za ruský LNG zaplatili 6,3 miliardy eur.