Dodávky zemného plynu počas nadchádzajúcej zimy by mali byť bezproblémové, tvrdí predseda SPP

Dodávky zemného plynu počas nadchádzajúcej zimnej vykurovacej sezóny by mali byť bezproblémové. V rozhovore pre portál SITA Energetika to potvrdil predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Miroslav Kulla. Štátny podnik SPP pokračuje v diverzifikácii a optimalizácii zdrojovania dodávok zemného plynu.

Jedna z najpripravenejších krajín

„Aj tento rok sme uzavreli diverzifikačné kontrakty na dodávky plynu s najväčšími medzinárodnými spoločnosťami a v súčasnosti sme tak pripravení pokryť približne 70 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja,“ povedal Kulla, podľa ktorého je Slovensko jednou z najpripravenejších krajín pred nadchádzajúcou zimnou sezónou.

V rámci zabezpečenia diverzifikovaných dodávok plynu SPP tento rok predĺžil spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori. „Podobne sme predĺžili spoluprácu aj so spoločnosťou ExxonMobil o dodávky plynu z jej globálneho portfólia. Na obdobie roka 2023 a 2024 sme však uzavreli aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell, ENI a RWE,“ dodal Kulla.