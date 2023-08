Gazprom zaznamenal výrazný pokles zisku, v porovnaní s minulým rokom je v niekoľkonásobnej strate

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom, ktorá je pilierom ruskej ekonomiky, zaznamenala v prvom polroku osemkrát nižší čistý zisk ako v rovnakom období minulého roka. Referuje o tom web epravda.com.ua s odvolaním sa na ruské vydanie magazínu Forbes.

Čistý zisk Gazpromu za úvodných šesť mesiacov tohto kalendárneho roka bol 296 miliárd rubľov, kým v prvom polroku 2022 to bolo až 2,5 bilióna rubľov. Podpredseda predstavenstva spoločnosti Famil Sadigov to vysvetľuje poklesom kurzu rubľa voči doláru v tomto období o 24 % a voči euru o 26 %.

Po tom, ako Rusko minulý rok rozpútalo vojnu na Ukrajine, dodávky plynu do Európy prudko klesli. Čistý zisk Gazpromu za január až jún 2023 bol nižší ako priemerná prognóza trhu na úrovni 363 miliárd rubľov. Sadigov tvrdí, že zníženie exportu do Európy bolo čiastočne kompenzované zvýšením dodávok do Číny.

Očakáva sa, že príjmy Ruska z predaja plynu do Európy klesnú v tomto roku o 75 %. V uplynulom kalendárnom roku sa celkové príjmy spoločnosti prepadli o viac ako 40 %.