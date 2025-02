Slovenskí motoristi tankujú lacnejšie ako vlani, ceny palív by mohli ešte klesnúť

Zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach by malo pokračovať. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vývoj na ropnom trhu dáva priestor pre pokračovanie zlacňovania palív na našich čerpacích staniciach.

Benzín by tak mohol podľa neho v nasledujúcom období konvergovať k úrovni 1 euro a 55 centov a nafta by sa mohla viac priblížiť k úrovni 1 euro a 50 centov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší o necelé dva centy a nafta asi štyri centy. A to napriek zvýšeniu DPH.

Pesimistickejší pohľad na vec

Trochu pesimistickejšie vidí situáciu na našich pumpách analytik 365.bank Tomáš Boháček. Podľa neho, budú ceny pohonných látok viac-menej stagnovať. „Pre domáce ceny palív očakávame v nasledujúcom týždni-dvoch skôr pretrvanie stagnácie na súčasných cenách, pričom jasnejší trend ich poklesu by mohli naštartovať najmä reálne dopady amerických opatrení – či už na strane obchodnej, alebo zahraničnej politiky,“ dodal Boháček.

Zlacňovanie by malo podľa Pánisa pokračovať aj v okolitých krajinách. Naďalej platí, že najlacnejšie možno natankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Českej republike, kde by sa jeho cena mala pohybovať pod 1 eurom a 45 centami.

Hlbšie pod 1 euro a 50 centov by mali klesnúť aj jeho ceny v Poľsku. Lacnejšie do zážihových motorov v porovnaní so Slovenskom pritom možno natankovať aj v Maďarsku a Slovinsku, kde sú ceny mierne nad 1 euro a 55 centov a aj v Rakúsku a Chorvátsku, kde sú sa ceny pohybujú okolo 1 euro a 57 centov.

Ceny sa zmenili iba mierne

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, kde by jej ceny mali postupne klesať smerom k 1 euru a 40 centom. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde by mala smerovať k úrovni 1 euro a 50 centov. V ostatných krajinách regiónu je cena dízlu drahšia ako na Slovensku. V Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku sa ceny nafty pohybujú tesne pod 1 eurom a 60 centami a v Slovinsku mierne pod 1 eurom a 65 centami, no postupne by mali lacnieť.

„Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 12 centov nižšie ako v celej EÚ a o 17 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 8 centov ako v EÚ, respektíve o 11 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach sa v 6. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zmenili iba mierne. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,579 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,792 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali za nezmenenú cenu v priemere za 1,549 eura za liter.