Ceny palív v strednej Európe prestali stúpať, analytici prezradili, čo to znamená pre Slovensko

Slovenskí motoristi majú dôvod na radosť. Ceny pohonných látok majú podľa našich analytikov priestor na zlacňovanie. Upozorňujú však, že február bude čo sa týka cien palív na slovenských čerpačkách menej predvídateľný.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, z tohtoročných maxím, keď sa oba ropné benchmarky pohybovali nad 80- dolárovou métu sa komodita oslabila za pol mesiaca o približne osem percent. „To by sa malo pretaviť aj do korekcie cien palív na našich čerpacích staniciach. Ceny benzínu by tak mohli postupne klesnúť mierne pod 1 euro a 60 centov a cena nafty pod 1 euro a 55 centov,“ dodal Pánis.

Prvé znaky zastavenia zdražovania palív vidno v okolitých krajinách

Ak nebude maržová prirážka producentov rásť tak, ako tomu bolo počas minulého týždňa, je podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka možné predpokladať, že domáce ceny palív majú aktuálne priestor na korekciu posledných rastov. „Vývoj sa však mení rovnako rýchlo, ako cena ropy pod vplyvom vyjadrení americkej administratívy, preto môžu byť počas februára aj pohyby na našich čerpačkách menej predvídateľné,“ podotkol Boháček.

Aj v okolitých krajinách vidno podľa Pánisa prvé znaky zastavenia zdražovania palív, ktoré by sa mohli postupne rozvinúť do zlacnenia. Slovensko má najdrahší benzín v stredoeurópskom regióne. Naopak, najlacnejšie možno natankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Českej republike, kde by jeho ceny mali klesnúť pod 1 euro a 45 centov.

Pod 1 euro a 50 centov možno natankovať do zážihových motorov aj v Poľsku, pričom v Maďarsku sa ceny benzínu pohybujú okolo 1 eura a 55 centov. Aj ceny benzínu v Rakúsku sú pod 1 eurom a 60 centami. Ceny v Chorvátsku sa pohybujú okolo 1 eura a 55 centov a Slovinsku mierne nad 1 eurom a 50 centami.

Najlacnejšiu naftu má Česká republika

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, kde by jej ceny mali postupne klesať smerom k 1 euru a 40 centom. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde by malo prísť k zlacneniu smerom k 1 euru a 50 centom. Naopak, najdrahšia nafta zo susedných krajín EÚ je v Rakúsku, kde presahuje 1 euro a 60 centov pričom tesne pod touto métou sa pohybuje aj v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku.

Ceny benzínu sa u nás podľa Boháčka pohybujú v priemere o 10 centov nižšie ako v celej EÚ a o 15 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 7 centov ako v EÚ, respektíve o 10 centov v porovnaní s eurozónou.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 4. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opätovne pokračovali v raste, a to približne o 2 centy. Dôvodom rastu bola podľa Boháčka najmä vyššia producentská marža, ktorá sa premietla do koncových cien viac, ako vývoj na palivovej burze v Rotterdame, alebo na trhu s ropou. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,612 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,815 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali rovnako drahšie a to v priemere za 1,568 eura za liter.