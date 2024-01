Česká vláda žiada od záujemcov ponuky na výstavbu až štyroch nových blokov v Dukovanoch, v hre zostali len dve firmy

Česká vláda oznámila, že vyzvala záujemcov o stavbu nového bloku jadrovej elektrárne Dukovany, aby do apríla predložili záväzné ponuky na stavbu rovno až štyroch jadrových blokov, keďže je to výhodnejšie.

Predkladanie ponúk do polovice apríla

V hre zostávajú už len francúzska spoločnosť EdF a juhokórejská KHNP. Americká firma Westinghouse vo svojej ponuke nesplnila potrebné podmienky, a preto sa nedostala do ďalšej fázy tendra. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Záujemcovia majú teraz s predložením ponúk čas do 15. apríla. Spoločnosť ČEZ ich vyhodnotí do konca mája a následne by mala vláda rozhodnúť o ďalších krokoch.

Nemusia postaviť všetky štyri

To, že vláda chce ponuky na štyri bloky, neznamená, že naozaj všetky postavia, vysvetlil minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. „Z hľadiska ekonomického sa javí najvýhodnejšie stavať dvojblok,“ povedal.

Budovať by sa podľa neho mohli najprv dva bloky v Dukovanoch a neskôr dva bloky v Temelíne. Premiér Petr Fiala uviedol, že dodávka viac reaktorov súčasne by mohla Česku zaistiť nižšiu cenu až o štvrtinu na reaktor.

Harmonogram sa nemení

„Preto sme sa rozhodli požiadať uchádzačov, aby nám predložili záväzné ponuky na dodávku až štyroch nových jadrových reaktorov. Na ich základe potom vyberieme dodávateľa a rozhodneme, či si necháme postaviť viac reaktorov, alebo nie,“ poznamenal.

Harmonogram budovania Dukovian sa však nemení. Cieľom podľa Fialu zostáva podpísať zmluvu s vybraným uchádzačom na prelome rokov 2024 a 2025. Prvý jadrový blok by mali spustiť do konca roku 2036.