Ceny elektriny spadli pod magickú hranicu, analytik nevylúčil ani poklesy na väčšine trhov

Trhové ceny elektriny a zemného plynu klesli. Ceny elektriny spadli pod magickú hranicu 100 eur za megawatthodinu. Trhové ceny plynu klesli hlbšie pod 40 eur za megawatthodinu.

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 98 eur za megawatthodinu.

Začiatkom minulého týždňa bola cena na úrovni 103 eur za megawatthodinu. Koncom júla bola cena ešte na úrovni 95 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny elektriny na úrovni 100 eur za megawatthodinu.

Udržanie cien elektriny

Najbližší týždeň očakáva analytik 365.bank Tomáš Boháček udržanie súčasných cien elektriny na trhu, respektíve nevylúčil ani poklesy na väčšine trhov.

„Dopyt po chladení sa začína v Európe zmierňovať, čo súvisí s postupným ochladzovaním. Na druhej strane, dopyt priemyslu by mal vzrásť, preto očakávame, že vývoj cien bude určovať najmä ponuka. Produkcia solárnej energie by mala klesnúť v Nemecku, no výraznejšie vzrásť v Španielsku, produkcia veternej energie by mala postupne rásť,“ dodal Boháček.

Pokles trhových cien plynu

Trhové ceny zemného plynu počas minulého týždňa tiež klesli. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál koncom týždňa plyn s dodávkou na budúci rok 36 eur za megawatthodinu.

Začiatkom minulého týždňa stál plyn zhruba 38 eur za megawatthodinu. Koncom júla bola cena na úrovni ešte 34 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka si obchodníci vedeli na trhu kúpiť plyn aj za 35 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.