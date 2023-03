Cena plynu prelomila všetky psychologické aj technické úrovne, čakajú nás lepšie časy

Za posledný štvrťrok od Mikuláša klesla cena plynu na menej ako jednu tretinu, zo 149 eur za megawatthodinu na 42 eur za megawatthodinu. Upozornili analytici z Dát bez pátosu v príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Tento stav už vieme nazvať lacným plynom,“ uviedli.

Stále podľa analytikov platí, že nie je otázkou, či dlhodobo bude cena plynu ďalej po zime klesať, ale na akú úroveň sa vie dostať. „Zatiaľ prelomila všetky psychologické a aj technické úrovne,“ skonštatovali s tým, že zvlášť pokles v zime z decembra do dnešného stále zimného dňa je neuveriteľný.

Analytici vláde odkazujú, že nás čakajú lepšie časy. „Samozrejme by pomohlo zníženie stropu na na 39 eur, aby vláda mohla pomáhať, lebo pri strope 99 eur sa mnohí pomoci nedočkajú,“ poradili. Mimoriadne dobrá je aj situácia v súvislosti so zásobníkmi plynu. „Slovensko ich má plné na 65 percent, kým takto pred rokom to bolo okolo 30 percent,“ priblížili.