Brusel víta odpojenie elektrických sietí Pobaltia od Ruska a Bieloruska, ich zapojenie do EÚ sa tak urýchli

Európska komisia uvítala štvrtkovú dohodu troch pobaltských štátov o urýchlení integrácie ich elektrických sietí so sieťou kontinentálnej Európy (CEN) a ich odpojení od Ruska a Bieloruska. Ako referuje web Komisie, predsedovia vlád Estónska, Lotyšska a Litvy vo štvrtok podpísali vyhlásenie, podľa ktorého sa lehota na synchronizáciu posúva z pôvodne avizovaného konca roka 2025 na február 2025.

„Integrácia elektrických sietí pobaltských štátov do EÚ je posledným krokom k zaisteniu energetickej bezpečnosti v regióne. Chcela by som zablahoželať trom pobaltským lídrom k tejto historickej dohode, ktorá nám umožní dokončiť úplnú integráciu pobaltských štátov do elektrickej siete EÚ takmer o rok skôr, ako sa pôvodne plánovalo,“ povedala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Úplná integrácia pobaltských štátov do vnútorného trhu s energiou tiež uľahčí využívanie obnoviteľnej energie, čo podporí dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody.

„Štvrtková dohoda je symbolom európskej solidarity v praxi. Projekt prinesie nielen energetickú bezpečnosť v regióne a dokončí integráciu troch pobaltských štátov do EÚ, ale podporí aj implementáciu zelenej dohody tým, že zabezpečí bezpečnú, cenovo dostupnú a udržateľnú energiu pre región východnej časti Baltského mora a Úniu ako celok,“ dodala Simsonová.