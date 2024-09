Bez vlastných zdrojov elektriny neprežijeme, vyhlásil Fico. So Sakovou bude v Južnej Kórei preberať výstavbu novej jadrovky (video)

Kto bude mať vlastné zdroje elektrickej energie, dokáže prežiť v nasledujúcom období. Je o tom presvedčený slovenský premiér Robert Fico. Spotreba elektrickej energie môže podľa neho už onedlho stúpnuť o 80 %.

„Ale to je aj otázka mocenská a strategická mať vlastné zdroje. Doby budú už len horšie, nikdy nie lepšie, a krajina, ktorá bude disponovať s technológiami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, dokážu tie ťažké doby prežiť,“ uviedol na tlačovej besede Fico.

Rokovať chcú v Južnej Kórei

Aj preto sa podľa neho vláda v tomto roku definitívne rozhodla pokračovať v projekte výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Pomôcť s výstavbou novej jadrovky by mohli aj partneri z Južnej Kórey.

Predseda vlády Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková aj preto odchádzajú do Južnej Kórei, aby s nimi o tomto projekte rokovali.

„Na svete nie je veľa partnerov, ktorí vyrábajú príslušnú technológiu. To nie je jablko, ktoré môžete kúpiť v každom okresnom meste. Máme v podstate štyri krajiny, s ktorými môžeme o týchto otázkach diskutovať. Je to Ruská federácia, ďalej môžeme komunikovať s americkými spoločnosťami, francúzskymi spoločnosťami a môžeme komunikovať s Južnou Kóreou. Preto padlo rozhodnutie, že pokiaľ ide o výstavbu úplne nového zdroja, začíname komunikovať s tými krajinami, ktoré pripadajú do úvahy,“ povedal Fico.

Mašina na peniaze

Slovenskí vládni predstavitelia chcú podpísať s kórejskou stranou memorandum o spolupráci v oblasti energetiky či nových technológií.

„Chceme urobiť záver, že Južná Kórea je jedným z našich potenciálnych partnerov v tomto projekte. Určite budeme hovoriť ešte s Francúzmi aj so Spojenými štátmi,“ podotkol Fico, ktorý sa vôbec sa neobáva o financovanie tohto projektu.

„Jadrová elektráreň je mašina na peniaze,“ zdôraznil Fico, ktorý chce prefinancovať výstavbu novej jadrovky z extérnych zdrojov.

Trojnásobný výkon štandardného reaktora

Predseda vlády je rád, že našiel u koaličných partnerov odvahu ísť do výstavby úplne nového jadrového zdroja na Slovensku.

„Vláda prijala rozhodnutie, že chceme postaviť nový jadrový zdroj. Padlo rozhodnutie, že tento jadrový zdroj chceme postaviť v Jaslovských Bohuniciach. Rovnako padlo rozhodnutie, že by sme chceli tento zdroj postaviť čisto do vlastníctva Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o jeho výkon, hovoríme o výkone na úrovni 1 100 až 1 200 megawattov, čo je v podstate trojnásobok štandardného reaktora, ktorý v súčasnosti používame,“ konštatoval Fico.

Do konca roku 2027, čiže do konca mandátu súčasnej vlády, by mali podľa Fica padnúť všetky rozhodnutia ohľadom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. „Kto bude dodávateľom, aká bude spoluúčasť slovenských firiem, ako to bude celé prefinancované. Som naozaj presvedčený, že je to možné,“ uzavrel Fico.

Plánovaný termín výstavby

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový reaktor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. V súčasnosti sa už uvažuje s rokom 2039.

S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2031. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba Bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred ôsmich rokov od 4 do 6 miliárd eur.