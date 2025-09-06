TRESK! – Veľký tresk, alebo len politický popcorn? - KOMENTÁR

Progresívne Slovensko (PS) odpálilo svoj ekonomický manifest TRESK! – Totálny reštart ekonomiky Slovenska – s veľkou pompou. Pod vedením Michala Šimečku sľubuje strana katapultovať Slovensko z bahna stagnácie rovno medzi elitu krajín EÚ do roku 2040. Ale je to naozaj kozmická explózia, alebo len petarda pre deti?
Pacient v pasci stredného príjmu
Sedemdesiattri opatrení má vyriešiť všetko – od odlivu mozgov po deravé cesty a kolabujúce nemocnice. Autori, vrátane ex-premiéra Ľudovíta Ódora a ekonóma Štefana Kišša, diagnostikujú Slovensko ako pacienta v pasci stredného príjmu, kde sme uviazli ako tá mucha v pohári piva (aby som nepoužil žabu v studni).
Vinníkom je, ako inak, éra Róberta Fica a jeho Smeru, ktorí vraj rozflákali miliardy z EÚ na kšefty a oligarchov. „Slovensko sa prepadá!“ lamentuje Šimečka, mávajúc grafmi. Riešenie? Tri piliere: šikovní ľudia, technologické vychytávky a férové podnikanie. Menej odvodov, digitalizácia, lepšie školy, bývanie pre všetkých – znie to presne ako budúcnosť, o ktorej voliči snívajú.
Automobilový priemysel v kóme
Poďme k pozitívam. TRESK! je ako powerpointová prezentácia, plný dát a farebných grafov. Slovensko má tretiu najvyššiu infláciu v eurozóne, inovácie sú u nás vzácnejšie než čestný politik a automobilový priemysel, náš bývalý národný poklad, je v kóme.
Návrhy ako menej byrokracie, podpora malých podnikov či digitalizácia znejú, akoby PS konečne vypočulo volanie podnikateľov, ktorí sa topia v papieroch a v rôznych povinnostiach.
Sociálna spravodlivosť – vyššie mzdy, funkčné nemocnice – je ako balzam na dušu voliča unaveného čakaním na cetéčko. V porovnaní s vládnym chaosom, kde vízia končí pri bilbordoch, je TRESK! aspoň pokusom o plán. Bodaj by.
TRESK! sníva o estónskom zázraku
A teraz si nasaďme okuliare kritiky. TRESK!? Skôr slabé BUM! Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru to nazval „hanbou na sto rokov“, a hoci preháňa, úplne sa ani nemýli. Kde sú čísla? Ako zaplatíme tie veľkolepé reformy? Financmajster ďalej tvrdí, že PS recykluje staré nápady a balí ich do pekného obalu. A viete čo? Má trochu pravdu.
TRESK! je silný v diagnostike, ale slabý v detailoch. Znížime odvody? Skvelé, ale čo dôchodky, keď nám populácia starne? Digitalizácia? Jasné, veď eGovernment bol taký hit, že ho stále dávame za príklad, ako to nerobiť. A cieľ byť v top EÚ? To je ako sľúbiť, že Slovensko vyhrá Eurovision – krásne, ale skôr asi uvidíme sneh v auguste.
Navyše, TRESK! občas pôsobí ako kampaňový pamflet. Útoky na Smer sú síce trefné, ale odcudzujú centristov, bez ktorých PS svoje reformy nepresadí. A kde sú odpovede na globálne hrozby – zväčšujúca sa závislosť od Číny, vojna na Ukrajine? Slovensko je v inováciách na chvoste EÚ, a hoci TRESK! sníva o estónskom zázraku, zatiaľ to vyzerá na „slovenský štandard“ – veľké reči – malé, alebo žiadne činy.
TRESK! je ako kamarát, čo na párty sľúbi nový život – nový začiatok – veľkú zmenu, ale ráno ho nájdete s kávou, cigaretkou a výhovorkami. Je to pokus o víziu, a za to PS patrí bod za snahu. Ale v krajine, kde politika je viac divadlo než výsledky, potrebujeme oveľa viac než pekné slová. Ak má TRESK! byť skutočným treskom, musí sa dostať z kaviarní medzi ľudí. A to, priatelia, bude vyžadovať viac ako len hlasné „bum“. Čas – a voľby – ukážu, či je to explózia, alebo len politický popcorn.