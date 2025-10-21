Veľká Británia je pripravená vynaložiť viac ako 100 miliónov libier na možné nasadenie britských vojakov na Ukrajine

Veľká Británia je pripravená vynaložiť „oveľa viac“ ako 100 miliónov libier (približne 118 miliónov eur) na možné nasadenie britských síl na Ukrajine, ak americký prezident Donald Trump dosiahne mierovú dohodu s Ruskom. Ako referuje web Sky News, povedal to britský minister obrany John Healey.
Healey uviedol, že ruský vodca Vladimir Putin považuje Britániu za svojho „nepriateľa číslo jeden“ pre jej podporu Ukrajiny. Plán ministra obrany počíta s výcvikom vojakov na nasadenie do radov medzinárodných jednotiek, ktoré by po prípadnom uzavretí prímeria pomáhali zabezpečovať ukrajinské hranice. Naznačil, že britskí vojaci by mohli byť pripravení na nasadenie okamžite po uzavretí prímeria, vrátane prítomnosti pozemných jednotiek.
Británia už začala využívať časť prostriedkov určených na prípravu možnej misie. Minister zároveň varoval pred „novou érou hrozieb“ a dodal, že riziko širšieho konfliktu v Európe nebolo od konca druhej svetovej vojny také vysoké.