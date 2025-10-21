Priviesť Putina späť k diplomacii môže hrozba Tomahawkov, vyhlásil Zelenskyj

Keď Vladimir Putin podľa ukrajinského prezidenta cítil tlak, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii, hneď ako tlak trochu poľavil, Rusi sa začali z diplomacie vykrúcať.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Archívne, SITA/Jana Birošová
Len pred niekoľkými týždňami, keď Vladimir Putin cítil skutočný tlak a hrozbu Tomahawkov, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Avšak hneď ako tlak trochu poľavil, Rusi sa začali z diplomacie vykrúcať a oddiaľovať dialóg, dodal ukrajinský líder na sieti X.

Zelenskyj sa takto vyjadril v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinskú infraštruktúru a energetické zariadenia. Iba tlak na Rusko to môže zastaviť, dodal.

Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. „Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa samit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené… Je potrebná príprava, seriózna príprava.“

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť aj o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

