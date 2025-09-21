Veľká Británia a Portugalsko oficiálne uznajú palestínsky štát, Izraelu sa tento krok nepáči

Veľká Británia a Portugalsko by mali v nedeľu oficiálne uznať palestínsky štát. Malo by sa tak udiať ešte pred kľúčovým týždňom na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN), kde sa očakáva, že ďalšie krajiny učinia rovnaký krok s cieľom vyvinúť tlak na Izrael v súvislosti s konfliktom v Pásme Gazy.
V ostatných mesiacoch sa postoj niektorých tradičných spojencov Izraela mení, keďže Izrael zosilnil svoju ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá bola vyvolaná bezprecedentným útokom Hamasu v roku 2023. Oblasť je zasiahnutá rozsiahlym ničením, úmrtiami a nedostatkom potravín, čo vyvolalo vážnu humanitárnu krízu.
Diskusia na Valnom zhromaždení OSN
Na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa tento týždeň bude diskutovať o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu formou dvoch štátov. Očakáva sa, že približne desať krajín v nasledujúcich dňoch uzná palestínsky štát.
Podľa britských médií, vrátane BBC, premiér Keir Starmer oznámi zmenu politiky v nedeľu, napriek silnému odporu Izraela. Starmer už v júli uviedol, že Veľká Británia formálne uzná štát Palestína, ak Izrael neurobí „podstatné kroky“ smerom k prímeriu s Hamasom do začiatku Valného zhromaždenia OSN.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tieto plány reagoval obvinením Starmera z odmeňovania „monštruálneho terorizmu“ a podporovania „džihádistickej“ ideológie.
Ďalšie krajiny sa pridajú
Portugalské ministerstvo zahraničných vecí v piatok potvrdilo, že aj Portugalsko v nedeľu oficiálne uzná palestínsky štát. Lisabon už v júli oznámil tento zámer, pričom poukázal na „mimoriadne znepokojujúci vývoj konfliktu“, humanitárnu krízu a opakované izraelské hrozby anexie palestínskej pôdy.
Medzi ďalšie západné krajiny, ktoré plánujú uznať palestínsky štát na OSN, patria Francúzsko a Kanada. Izrael tieto kroky ostro odmieta a údajne hrozí anexiou Západného brehu Jordánu.
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok vyhlásil, že svet by sa nemal nechať zastrašiť hrozbami odplaty zo strany Izraela.