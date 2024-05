Slovensko podľa ZMOS-u ťahá za kratší koniec, kľúčovým problémom je otázka financií na rozvoj miest (video)

Na 36. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa zišli reprezentanti všetkých 62 slovenských regiónov. Snem ZMOS sa konal v bratislavskej Incheba Expo Aréne.

Noví členovia

Predseda združenia Jozef Božik na stredajšej tlačovej besede informoval, že ZMOS je stabilizovaný a zároveň sa rozrastá o nových členov. Súčasťou združenia sa po novom stanú mestá Bytča a Kremnica a od začiatku júla tohto roku bude novým členom ZMOS aj mesto Dunajská Streda. Po jeho vstupe bude združenie reprezentovať 114 miest, 26 mestských častí Bratislavy a Košíc a takmer 2 700 obcí.

„Môžeme sa hrdo hlásiť k tomu, že reprezentujeme viac ako 95 percent miestnych územných samospráv miest a obcí Slovenska,“ povedal Božik.

Problém dostatku finančných prostriedkov

Predseda ZMOS tvrdí, že kľúčovým problémom, ktorý združenie trápi, je otázka predvídateľnosti a schopnosti mať dostatok finančných prostriedkov na rozvíjanie slovenských miest a obcí. Božik uviedol, že v porovnaní so situáciou v Českej republike a Poľsku ťahá naša krajina za kratší koniec povrazu. Tvrdí však, že v rozhodujúcich chvíľach, napr. počas pandémie ochorenia Covid-19 alebo počas vojny na Ukrajine, keď bolo potrebné pomôcť utečencom, pomáhali slovenské samosprávy ako prvé, pričom nečakali na štát či pokyny z ústredia štátu.

„Dokázali sme vždy byť natoľko sebestační, aktívni, vitálni a plní entuziazmu, že veľakrát počas období, ktoré boli naplnené sklamaním a frustráciou, bol každý nový deň pre nás príležitosťou stále robiť veci lepšie a robiť veci inak,“ uviedol Božik.

Čiastočné kompenzácie

Dodal, že podporu od štátu potrebujú, preto v utorok za účasti ministrov spoločne prízvukovali problematiku chýbajúcich finančných prostriedkov, ktoré boli odobraté samosprávam. Podľa Božika ide o trištvrte miliardy eur.

„Bol to práve ZMOS, ktorý dokázal vynegociovať aspoň čiastočné kompenzácie. Pre rok 2023 to bolo 228 miliónov eur z hľadiska výnosu z dane príjmov právnických osôb a pre tento rok to bolo 236 miliónov z hľadiska výnosu dane z príjmov právnických osôb,“ informoval predseda ZMOS.

Dosiahnuté priority

V združení zároveň ocenili, že sa im z 11 priorít, ktoré si schválili na minuloročnom sneme, podarilo viaceré vyrokovať s vládou Roberta Fica (Smer-SD).

„Aj keď nie v absolútne dokonalých podobách, ako sme si to predstavovali. Ale skonštatovali sme, že vo viacerých sférach sme dosiahli to, čo sme považovali za absolútne prioritné. Bola to otázka stavebnej legislatívy a prípravy nového zákona s účinnosťou od 1. januára 2025, aby sme nezastavili rozvoj územia a investičný rozvoj miest a obcí,“ povedal.

Mechanicko-biologická úprava odpadu

Kľúčovou prioritou bolo taktiež oddialenie zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu z toho dôvodu, že polovica územia nebola na to pripravená. „Znamenalo by to obrovské disproporcie pri stanovovaní cien odpadu v jednotlivých častiach tam, kde mechanicko-biologická úprava odpadu už bola pripravená a tam, kde to pripravené nebolo,“ uviedol Božik.

Informoval, že v súčasnosti s ministerstvom životného prostredia pripravujú formu sankcionovania tých, ktorí nebudú môcť využívať linky mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pretože ich nemajú. Predovšetkým ide o severovýchodné Slovensko a oblasť Gemera.

Optimalizácia siete nemocníc

Veľkou témou snemu boli aj eurofondy. Združeniu miest a obcí Slovenska sa súčasne podarilo oddialiť optimalizáciu siete nemocníc o rok a stali sa partnermi ministerstva zdravotníctva pri riešení ambulantných pohotovostí pre deti.

„Hoci sme nedokázali obhájiť 15 pohotovostných bodov v 15 okresných mestách, ktoré budú rušené v júni a v novembri na dve etapy, dokázali sme to, že sme aspoň našli režim, že na celom Slovensku bude v okresných mestách rozdelenie služieb medzi ambulantnými lekármi tak, aby vždy minimálne jeden ambulantný lekár, pediater mal službu do 16:00 hod. Zároveň sú aj regióny Slovenska, kde pediatri slúžia tri dni z piatich, ale teraz budú musieť slúžiť päť dní a odslúžiť 35 hodín tak, aby poskytli ambulantnú službu všetkým deťom,“ uviedol Božik.