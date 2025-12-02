Vek je len číslo. Už 85-ročný hokejista prekypuje vitalitou a aktívnym životným štýlom

Čecha Jaromíra Jágra mnohí označujú za „hokejového matuzalema“, ale čoskoro 54-ročný rodák z Kladna sa ani zďaleka nechytá na Američana Claytona Mannausaua. Tento 85-ročný dôchodca z Minnesoty je živým dôkazom toho, že vek je len číslo.
Napriek svojmu pokročilému veku je veľmi aktívny. Niekoľkokrát týždenne hrá hokej, trénuje v domácej posilňovni päť dní v týždni a venuje sa aj golfu. Mannausau pravidelne súťaží s národným výberom veteránov USA na medzinárodných turnajoch, kde drží krok s oveľa mladšími hráčmi.
Česká legenda je späť v hre. Jágr asistoval pri góle a bodoval aj v 38. profisezóne - VIDEO
Clayton vyrastal v meste Indus v Minnesote, kde sa hokej stal jeho celoživotnou vášňou. Aj dnes, keď väčšina jeho rovesníkov odpočíva, on si obúva korčule a s nadšením sa púšťa do hry. Dokáže bez problémov preskočiť mantinel a drží tempo s hráčmi, ktorí by mohli byť jeho vnukmi.
„Myslím, že mám šťastie. Pravdepodobne mám dobré gény,“ priznáva Clayton v rozhovore pre stanicu WFMZ, z ktorého pasáže publikoval web CNN Prima News.
This 85 year-old is still out playing in a league, three days a week.
This is awesome!https://t.co/Acg5vVdBoO
— Rusty Shackleford 🇺🇸✊🏼🐿️🦝🐸 (@Unkn0wable) November 20, 2025
Jeho aktívny životný štýl a pravidelný tréning mu pomáhajú udržiavať vitalitu a radosť zo športu aj v pokročilom veku. Príbeh tohto seniora inšpiruje mnohých, že s odhodlaním a láskou k pohybu je možné zostať aktívny a plný energie aj v neskorších rokoch života.