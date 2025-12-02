Mladý hokejista Kukumberg mal vážnu nehodu, útočník Slovana leží v umelom spánku v nemocnici

Mladý slovenský hokejista Roman Kukumberg mladší takmer prišiel o život. Podľa televízie JOJ bol v utorok (2.12.) ráno účastníkom vážnej dopravnej nehody.
Dvadsaťročný hráč extraligového Slovana Bratislava údajne leží v umelom spánku v nemocnici na bratislavských Kramároch. Nehoda sa mala stať v Trnavskom kraji medzi Kvetoslavovom a Šamorínom.
Mladý krídelník je odchovanec Slovana. V minulosti ešte ako mládežník strávil jednu sezónu vo fínskom klube Lukko Rauma, v ktorom hrával za tímy do 16 aj 18 rokov. Vyskúšal si aj zámorskú juniorskú OHL v celku Sarnia Sting.
Na medzinárodnom ľade syn niekdajšieho slovenského seniorského reprezentanta absolvoval dva juniorské svetové šampionáty. V tejto sezóne Roman Kukumberg mladší v slovenskej extralige odohral 24 duelov a pripísal si v nich jednu asistenciu.