Mladý hokejista Kukumberg mal vážnu nehodu, útočník Slovana leží v umelom spánku v nemocnici

Dvadsaťročný hráč extraligového Slovana Bratislava údajne leží v umelom spánku.
- Aktualizované
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Roman Kukumberg mladší
Útočník slovenskej dvadsiatky Roman Kukumberg mladší. Foto: www.iihf.com.
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Mladý slovenský hokejista Roman Kukumberg mladší takmer prišiel o život. Podľa televízie JOJ bol v utorok (2.12.) ráno účastníkom vážnej dopravnej nehody.

Dvadsaťročný hráč extraligového Slovana Bratislava údajne leží v umelom spánku v nemocnici na bratislavských Kramároch. Nehoda sa mala stať v Trnavskom kraji medzi Kvetoslavovom a Šamorínom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mladý krídelník je odchovanec Slovana. V minulosti ešte ako mládežník strávil jednu sezónu vo fínskom klube Lukko Rauma, v ktorom hrával za tímy do 16 aj 18 rokov. Vyskúšal si aj zámorskú juniorskú OHL v celku Sarnia Sting.

Na medzinárodnom ľade syn niekdajšieho slovenského seniorského reprezentanta absolvoval dva juniorské svetové šampionáty. V tejto sezóne Roman Kukumberg mladší v slovenskej extralige odohral 24 duelov a pripísal si v nich jednu asistenciu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Roman Kukumberg
Firmy a inštitúcie: HC Slovan Bratislava
Okruhy tém: Tipos extraliga 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk