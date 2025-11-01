Česká legenda je späť v hre. Jágr asistoval pri góle a bodoval aj v 38. profisezóne - VIDEO

Pardubice pripravili Kladnu debakel 8:3 v zápase 20. kola českej Tipsport extraligy, ale okrem troch bodov domácich lídrov Romana Červenku a Lukáša Sedláka bolo na zápase ešte čosi zaujímavé.
Jaromírovi Jágrovi sa v jeho štvrtom zápase v aktuálnej sezóne podarilo už aj bodovať. Najväčšia z európskych hokejových legiend sa na konci prvej tretiny asistenciou podieľala na góle Adama Bareša, ktorým hostia korigovali už aj tak hrozivé skóre 0:4.
Jágr má C aj prvý bod
České médiá s hrdosťou napísali, že Jágr vo veku 53 rokov, 8 mesiacov a 16 dní bodoval aj vo svojej 38. profesionálnej sezóne. A to ešte mal na hrudi kapitánske „C“, ktoré počas svojej kariéry nezvykol nosiť. Pre porovnanie v minulej sezóne druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL odohral 39 zápasov so 16 bodmi (5+11).
„Po týždňovej pracovnej odmlke spolumajiteľ klubu z Kladna pôsobil sviežim dojmom a zohral najvydarenejší part doterajšej časti sezóny. Dostával sa na dostrel, aj do streleckých príležitostí. Na Dynamo to však nestačilo, Pardubice ovládli takmer vypredaný šláger,“ napísal web iSport.blesk.cz.
Stále mu veria
Tréner Kladna David Čermák nemohol mať dobrú náladu po vysokej prehre, ale k Jágrovi rád poznamenal:
„Vieme, čo v Jardovi stále je. On potrebuje zápasy. Veríme, že vďaka nim sa do toho dostane. Pokiaľ ich odohrá viac za sebou, verím, že nám ešte pomôže.“
Návrat Čerešňáka
Tak ako sa Jágr vrátil do zostavy Kladna, do tej pardubickej zasa po zranení slabín pribudol slovenský obranca Peter Čerešňák. Reprezentačný bek odohral ešte len piaty zápas sezóny a na vysokej výhre Dynama sa podieľal jednou asistenciou.
Jeho krajan z útoku Miloš Kelemen nebodoval, ale upozornil na seba trestom na 2+10 minút za napádanie rozhodcu. Pardubice sú v tabuľke na treťom mieste s mankom 10 bodov na lídra z Třinca, Kladno je predposledné trináste.