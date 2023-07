Vedkyňa Daniela Petrová: Nie každé probiotiká sú pre nás bezpečné. Oblasť probiotík zaznamenáva boom a niektorí výrobcovia kvôli profitu uvádzajú do predaja nedostatočne testované probiotické kmene, ktorým chýba certifikácia

Výskum probiotík a mikrobiomu v posledných rokoch nabral na intenzite. Rastie počet vykonaných štúdií i vedeckých článkov o dôležitosti udržiavania rovnováhy v črevnej mikrobiote. O dôležitosti udržiavania rovnováhy v črevnej mikrobiote, jej pôsobení na ľudské zdravie a negatívnych vplyvoch, ktoré jej poškodenie vyvoláva, existuje niekoľko štúdií. Prečo je dôležité užívať probiotiká? Na čo nám slúžia a ako si vybrať tie vhodné? Odpovede nielen na tieto otázky nám zodpovedala vedkyňa a doktorka Daniela Petrová, ktorá celý svoj výskum zasvätila štúdiu probiotík. Konkrétne najprospešnejšej probiotickej baktérii Laktobacillus Bulgaricus DWT1, ktorá sa nachádza výhradne iba na území Bulharska. Tomuto národnému pokladu, ako ho Bulhari nazývajú, sa tím doktorky Daniely Petrovej a profesora Nikolu Alexandrova venuje neuveriteľných 50 rokov.

Celý svoj výskum ste zasvätili probiotickej baktérii Lactobacillus bulgaricus a za toto obdobie ste vykonali niekoľko desiatok významných štúdií. Širokej verejnosti sa probiotiká spájajú hlavne s ich užívaním v kombinácií s antibiotikami ako podpornou liečbou. Vedeli by ste priblížiť, čo sú probiotiká a prečo sú také dôležité pre ľudský organizmus?

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré pokiaľ sa užijú v dostatočnom množstve, majú priaznivé účinky na náš organizmus. To je moderná definícia probiotík, no ľudstvu sú probiotiká známe už tisícročia. Probiotiká pôsobia hlavne na žalúdočno-črevný trakt, teda žalúdok, črevá a hrubé črevo, v ktorom sa začína väčšina chorôb. Probiotiká pôsobia na hrubé črevo, zlepšujú jeho funkcie a tým aj funkcie celého organizmu, pretože sa zlepšuje vstrebávanie minerálov a vitamínov, ktoré sú obsiahnuté v potrave a blahodárne vplývajú na nervový systém človeka. Prvýkrát sa k dôležitosti probiotík vyjadril vedec Ilja Mečnikov, ktorý začiatkom 20. storočia vo svojich výskumoch odôvodnil dlhovekosť Bulharov práve dennou konzumáciou probiotík s obsahom Lactobacillus Bulgaricus v bulharskom jogurte. Neskôr vedec Stamen Grigorov izoloval z tohto jogurtu najstaršiu ľudstvom používanú probiotickú baktériu, Lactobacillus Bulgaricus.

Vieme si pri dlhodobom užívaní probiotík na ne vytvoriť rezistentnosť ako u antibiotík?

Keďže probiotiká poznáme už veľmi dlho, nie je možné byť voči nim rezistentný. Denne konzumujeme potraviny, v ktorých je prítomná fermentácia – čiže probiotiká. Napríklad aj v olivách alebo v pive sa probiotiká prirodzene vyskytujú.

Čím sa líšia vaše probiotiká od tých, ktoré si vieme bežne zakúpiť v lekárni? V čom je hlavný rozdiel?

Jednotlivé probiotické baktérie a ich kmene sa od seba odlišujú podobne, ako sa od seba odlišujeme aj my, ľudia, podľa vzhľadu a schopností. Takto sa od seba líšia aj kmene Lactobacillus Bulgaricus. V roku 2011 sa nám podarilo izolovať prvý vodný kmeň na svete Lactobacillus Bulgaricus DWT1 z prírodného vodného prameňa v Bulharsku v pohorí Stará Planina. Spolu s ním sme izolovali ďalších sedem kmeňov vodných probiotických baktérií. Samozrejme, potom nasledovalo ich klinické a experimentálne testovanie a registrácia, pri ktorej sme spolupracovali s vedcami z Masarykovej Univerzity v Brne. Univerzita chráni, stráži a skladuje tieto kmene. Získali sme patent na tieto kmene a aj na technológiu výroby. Ide o jediný americký patent v oblasti biotechnológie v juhovýchodnej Európe. Tento vodný probiotický kmeň je veľmi silný a odolný z rôznych dôvodov, ktoré majú svoju logiku. Žije v pramenitej vode pri meniacich sa podmienkach leta a zimy. Musí bojovať, aby prežil v tomto nehostinnom prostredí. Okrem toho musí prežiť počas biologického procesu výroby, keď mu dáme „kabát“ a dopravíme ho ,,živý” do hrubého čreva.

Ako si správne vybrať probiotiká? Na čo by sme mali pri kúpe pozerať a ako sa v nich vyznať?

Čo sa týka výberu probiotík, je potrebné pozorne čítať etikety probiotických produktov. Pokiaľ za názvom probiotického kmeňa nasledujú či už písmená, alebo čísla, znamená to, že tento kmeň je s najväčšou pravdepodobnosťou patentovaný a je klinicky testovaný. Oblasť probiotík zaznamenáva boom a niektorí výrobcovia v snahe čo najskôr ovládnuť trh uvádzajú do predaja nedostatočne testované probiotické kmene, ktoré nemajú certifikát. Nie každý novoobjavený kmeň je pre nás bezpečný. Rovnako si preverte na internete výrobcu, či robí klinické testy a uverejňuje ich výsledky, zistite, či má výrobca uvedené, o akú generáciu probiotík ide. Toto je veľmi dôležité z hľadiska priaznivých účinkov probiotík. Existujú štyri generácie probiotík. Prvá – to sú štartovacie kultúry, ktoré sa musia skladovať pri mínusových teplotách. Na polici v predajni neožijú, ich užitím nezískate žiadny účinok. Druhá generácia má jeden obal baktérií, tretia dva obaly, najčastejšie syntetické. Štvrtej generácii obal tvoria prírodné proteíny a mukopolysacharidy. Naše produkty sú 4+ generácia probiotík, pretože prírodný obal probiotických kmeňov získavame počas technologického procesu. Takto sa Lactobacillus Bulgaricus DWT1 dostane až do hrubého čreva, prilepí sa naň a začne účinkovať.

Je dokázané, že kmeň Lactobacillus Bulgaricus DWT1 má protirakovinové účinky. Vedeli by ste priblížiť, o akú štúdiu ide a prečo je v medicíne prelomová?

Ihneď po registrácii vodného kmeňa nás vyhľadal profesor Palock Aich z biologickej fakulty Ústavu jadrovej energetiky v Indii a začal klinicky testovať Lactobacillus Bulgaricus DWT1 šiestimi rôznymi metódami. Podarilo sa mu dokázať protirakovinový účinok. Dokázal, že presne kmeň Lactobacillus Bulgaricus DWT1 repolarizuje makrofágy M2 na M1. Makrofágy M1 sú základní predstavitelia vrodenej imunity, ktorí bojujú proti novovzniknutým rakovinovým bunkám v organizme. Po 15. roku života si začína každý človek vytvárať rakovinové bunky. Pokiaľ máme v poriadku vrodenú imunitu, máme dostatočné množstvo M1 makrofágov, tieto si poradia s rakovinovými bunkami. Ak je naša imunita poškodená, čo sa stáva hlavne pri dysbióze hrubého čreva, nemôže zlikvidovať rakovinové bunky a začína sa rozvíjať rakovina.

Všetky choroby sa začínajú v črevách. Na vine je narušená činnosť hrubého čreva s dysbiózou. Proti dysbióze je vodný kmeň Lactobacillus Bulgaricus DWT1 veľmi účinný. Ničí patogénne baktérie. Keď ozdravíme naše hrubé črevo a porazíme dysbiózu, hrubé črevo začne pracovať tak, ako má.

Existujú prípady, keď jednotlivec nemôže probiotiká užívať vôbec napríklad kvôli nejakej chorobe? Stretli ste sa pri vašich výskumoch s nejakými kontraindikáciami?

Nestretla som sa so žiadnymi kontraindikáciami chorôb, alebo kontraindikáciami probiotík.

Probiotiká síce účinkujú na úrovni hrubého čreva, ale zároveň celkovo regulujú metabolizmus v ľudskom organizme. Máme štúdie, ktoré potvrdzujú, že LAKTERA účinkuje na metabolický syndróm, na moderné choroby, ako je nadmerná hmotnosť, stres, depresia, post-covidový syndróm atď. Nikde som sa vo vedeckých publikáciách nestretla s tým, že by sa probiotiká nemohli užívať pri vybraných chorobách. Pokiaľ by ste však boli alergická na bielkovinu kravského mlieka, produkt LAKTERA, kde je Lactobacillus Bulgaricus DWT1 rozmnožený práve na kravskom mlieku, by nebol pre vás vhodný. Preto sme vyrobili probiotikum na báze kozieho mlieka, ktoré je vhodné pre ľudí s alergiou na kravské mlieko.

Pri pokusoch „vysadiť“ tieto probiotiká aj v iných lokalitách ako v Bulharsku tieto vodné kmene baktérie mutujú, strácajú schopnosť reprodukcie a z prostredia postupne miznú. Aké je vedecké vysvetlenie, že sa táto probiotická baktéria nachádza výhradne na území Bulharska?

Žiaľ, na túto otázku vám neviem odpovedať vedecky, no Lactobacillus Bulgaricus je skutočne jediná baktéria, ktorá nesie meno podľa územia, kde sa nachádza a rozmnožuje sa na teritóriu len o málo väčšom ako je súčasné Bulharsko. Je to vlastne územie Bulharska počas vlády cára Semiona Veľkého, ktoré zahŕňa aj časť Srbska, malú časť severného Grécka. Je to baktéria, ktorá sa nachádza na území bývalej Tráckej ríše. Zaujímavý je fakt, že sme objavili aj iné vodné kmene, ale vždy to bolo veľmi blízko bývalých Tráckych osídlení. Prečo sa nerozmnožuje aj inde vám neviem povedať, ale je to skutočne tak.

Prelomovým objavom sú výsledky klinickej štúdie, ktorú ste vykonali počas dvoch pandemických rokov. Vedeli by ste priblížiť, o aké nové poznatky ide a čo presne ste touto štúdiou zistili?

Počas covidu sme spolupracovali s dvomi univerzitnými nemocnicami v Bulharsku. Jednou v Plevene, kde boli hospitalizovaní starší pacienti s covidom a druhou v Sofii, kde sme pracovali s tehotnými pacientkami. V Plevene sme pracovali so skupinou 80 pacientov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín, kde jedna bola liečená štandardnou liečbou podľa protokolu a u druhej skupiny sme ku štandardnej liečbe pridali potravinovú terapiu probiotikami LAKTERA. U druhej skupiny liečenej probiotikami sme nezaznamenali žiadne úmrtie, nikto z pacientov nemusel byť intubovaný. V prvej skupine, žiaľ, nastali aj komplikácie a úmrtia pacientov. Urobili sme masívne imunologické testy a zistili sme, že Lactobacillus Bulgaricus DWT1 vodného pôvodu moduluje bunkovú imunitu. Nehovorím, že zvyšuje, nehovorím, že znižuje, ale moduluje. Časť buniek bunkovej imunity sú T pomocné bunky, ktoré vytvárajú citokíny a vieme, že hlavnou príčinou smrti pacientov chorých na covid je citokínová búrka. Unikátny kmeň Lactobacillus Bulgaricus DWT1 vodného pôvodu znižuje počet T helperov, čím zabraňuje citokínovej búrke a následne smrti pacientov a zvyšuje počet ďalších dvoch základných buniek bunkovej imunity, a to sú NK bunky a T cytotoxické lymfocity. Profesor Palock Aich dokázal vplyv Lactobacillus Bulgaricus DWT1 na vrodenú imunitu a my sme dokázali, že vplýva aj na bunkovú imunitu! Tým sa LAKTERA a vodný kmeň Lactobacillus Bulgaricus DWT1 môžu použiť pri prevencii a liečbe aj iných vírusových ochorení, ako je herpes, ovčie kiahne, hepatitídy A, B, C alebo chrípka.

Samozrejme, pri liečbe nevylučujeme štandardnú medicínu. Vždy radím pacientom, aby štandardná, moderná medicína prebiehala súčasne s probiotickou terapiou.

V jednej z vašich posledných štúdii, ktorá je, mimochodom, jediná na svete, ste zistili veľmi dobré výsledky probiotickej terapie u tehotných žien, ktoré mali pozitívny test na COVID-19. Ako prebiehala táto štúdia, porodili všetky tieto ženy zdravé deti? Stretli ste sa aj s nejakými komplikáciami?

LAKTERU používame už dlhšie obdobie u tehotných žien pri normálnom priebehu tehotnosti na potlačenie nepríjemných stavov, ako sú zvracanie, zvýšená tvorba kyselín atď. Počas covidovej pandémie sme sledovali osem tehotných s covidom, všetky boli medzi 28. a 33. týždňom tehotenstva. Tehotné ženy sú špeciálna kategória, nakoľko pri klasickej liečbe sme veľmi limitovaní. Veľa liekov ako sú mnohé antibiotiká a kortikosteroidy nemôžme použiť. Pri tehotných ženách bola dávka vyššia ako bežne a bola rozdelená na tri dávky denne pre vážnosť ochorenia. Všetky tehotné vyzdraveli za zhruba týždeň. Nemali sme prípad intubácie, všetky porodili zdravých novorodencov, ktorí na 1. a 8. deň po pôrode mali negatívny test na covid. Všetky tehotné vďaka LAKTERE porodili bez komplikácií.

Aké sú vaše vízie s ciele do budúcna? Pracujete momentálne na nejakých štúdiách?

Naším cieľom je rozšíriť LAKTERU na ďalšie trhy a súčasne pokračovať vo výskume tohto výnimočného vodného kmeňa. Minulý rok sme začali novú štúdiu, Lactobacillus Bulgaricus DWT1 sme „vyslali“ na Antarktídu s bulharskou výpravou vedcov, kde sme 20 námorníkov rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina počas celej expedície užívala LAKTERU a druhá nie. Sledujeme vplyv probiotík LAKTERA na bunkovú imunitu, ale aj na stres, depresiu atď. počas extrémnych podmienok expedície. Veríme, že pomocou vedy a dobrého marketingu sa nám podarí ešte viac spopularizovať tento výnimočný probiotický kmeň Lactobacillus Bulgaricus DWT1.

