Vedeniu dochádza trpezlivosť. Hokejisti Prešova sú v kríze, stretne sa správna rada a zníži sa vstupné - VIDEO

Zaznamenali iba šesť víťazstiev z 23 zápasov. Hokejisti Prešova sa nachádzajú v kríze už od začiatku sezóny a domáca prehra 0:4 s Popradom podmienili vedenie klubu k vyjadreniu.
„Cítime potrebu zareagovať na aktuálnu situáciu aj z úcty k vám, ktorí klub podporujete doma aj vonku. Po postupe do Tipsport ligy sme vynaložili maximálne úsilie na to, aby sme vybudovali konkurencieschopný káder. Oslovili sme prakticky všetkých slovenských hráčov dostupných na trhu a každému, kto prejavil záujem pôsobiť v Prešove, sme vyšli v ústrety pri jeho podmienkach. Mali sme jediný cieľ – vytvoriť mužstvo, ktoré bude bojovať, makať a hrdo reprezentovať toto mesto a tento klub,“ píše sa v stanovisku na sociálnej sieti.
Vyše 50 zmien
Vedenie uviedlo, že siahlo aj po overených hráčoch zo zahraničia, ktorí si na Slovensku vybudovali dobré meno. Priviedli trénerov s medzinárodnými skúsenosťami ako Peteris Skudra a Kai Suikkanen.
„V snahe priniesť kvalitu, moderný hokej, bojovnosť a identitu sme za štyri mesiace urobili množstvo zmien – naprieč hráčskym kádrom, trénerským aj manažérskym tímom. Vymenilo sa 52 hráčov, trénerov, asistentov a členov vedenia. Nerobili sme to s tým, aby sme po 23 kolách boli na poslednom mieste tabuľky,“ píše sa ďalej s tým, že záväzky voči hráčom sa hradia načas.
„Žiaľ, po poslednom zápase s Popradom – najmä po výkone na ľade – dochádza trpezlivosť aj nám. Súčasné výsledky a predvedená hra majú negatívny dopad nielen na vnímanie klubu verejnosťou na Slovensku, ale aj na ekonomické fungovanie klubu. Preto sa budúci týždeň stretne správna rada klubu, ktorá sa bude veľmi vážne zaoberať ďalším smerovaním a fungovaním HC Prešov,“ priblížilo vedenie „koňarov“.
Fanúšikom prisľúbilo, že od najbližšieho domáceho súboja zníži vstupné na všetky stretnutia na vlastnom ľade počas decembra ako gesto ospravedlnenia za doterajšie výkony.
„Na záver chceme veriť, že sa z tejto krízy, ktorá sa s nami tiahne od začiatku sezóny, dokážeme pozviechať. Veríme, že spoločnými silami ešte zabojujeme o to, aby sme extraligu v Prešove udržali. Ďakujeme za vašu priazeň a trpezlivosť,“ doplnilo vedenie.
V nedeľu 30. novembra cestuje Prešov do Banskej Bystrice s cieľom získať nejaké body a začať víťaznú sériu. Na predposledné Michalovce stráca sedem bodov.