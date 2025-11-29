Unikátna séria Košičanov v Bratislave trvá už skoro tri roky. Oceliari zdolali Slovan 4:1 - VIDEO

Najväčšie slovenské hokejové derby prinieslo tretí súboj v aktuálnej sezóne a zakaždým sa z triumfu radovali hostia. Naposledy to boli Košičania na ľade úhlavného rivala zo Slovana Bratislava.
„Oceliari“ viedli po dvoch tretinách už 3:0, „belasí“ sa zmohli len na jediný zásah vďaka Dominikovi Jendekovi v 51. minúte. Výhru východniarov potvrdil gólom v oslabení Filip Krivošík, ktorý sa presadil aj v druhom dejstve, avšak v presilovej hre.
Okrem neho skórovali aj Patrik Rogoň a Šimon Petráš. Košice natiahli sériu výhier na ľade svojho veľkého rivala už na osem stretnutí, v hlavnom meste Slovenska prehrali naposledy ešte v januári 2023.
Zvládli to
„V prvých dvoch tretinách sme neboli v derby energii a súper výborne držal taktiku, ktorú mal stanovenú, a zaslúžene vyhral. V poslednom čase nám nefungujú presilovky tak, ako by sme chceli, a musíme s tým niečo urobiť,“ uviedol asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Kouč HC Košice Dan Ceman vyzdvihol dobrý štart do stretnutia, hoci čakal, že „belasí“ na nich „vybehnú“.
„Odviedli sme dobrú prácu v mentálnej príprave na náročný zápas proti silnému súperovi na jeho ľade. Dostali sme sa do vedenia 2:0. V úvode nás podržal mladý brankár Patrik Jurčák a nejaké strely sme aj zablokovali. Posledná tretina bola zaujímavejšia, ako mohla a mala byť. Dali sme im veľa priestoru, ale s týmto mladým tímom sme to zvládli a som na chalanov hrdý. Sú to veľmi dôležité tri body,“ priblížil Ceman.
Doťahujú sa
Slovan prehral tri z ostatných piatich súbojov, Košice z rovnakého počtu meraní síl zvíťazili až štyrikrát. V tabuľke tak „oceliari“ naháňajú rivala z Bratislavy.
Vyššie sú „belasí“, patrí im 2. miesto za vedúcou Nitrou so stratou siedmich bodov. Východniari sú tretí s dvojbodovým mankom práve na spomínaného posledného súpera v Tipsport extralige.
V nedeľu 30. novembra sa Košičania doma postavia proti Liptovskému Mikulášu, Slovan cestuje do Spišskej Novej Vsi.