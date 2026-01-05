Vedenie Manchestru United stratilo trpezlivosť, Amorim vydržal na lavičke 14 mesiacov

Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United stratilo trpezlivosť s portugalským trénerom Rúbenom Amorimom a odvolalo ho z postu hlavného kouča A-tímu. Štyridsaťročný rodák z Lisabonu vydržal na lavičke „červených diablov“ z Old Traffordu 14 mesiacov.
„So zármutkom sme dospeli k rozhodnutiu, že je správny čas na zmenu,“ vyhlásili predstavitelia Red Devils a doplnili, že táto zmena poskytne tímu najlepšiu možnosť na dosiahnutie čo najvyššieho umiestnenia v Premier League.
Klub sa poďakoval Amorimovi za jeho prínos a zaželal mu veľa úspechov do budúcnosti. V stredajšom ligovom súboji proti Burnley slovenského brankára Martina Dúbravku povedie prvý tím ManUtd kouč družstva tímu do 18 rokov Darren Fletcher, niekdajší stredopoliar United.
Poslednou kvapkou v kalichu trpezlivosti predstaviteľov klubu bola nedeľňajšia remíza 1:1 s Leedsom United, po ktorej sú „červení diabli“ na 6. priečke tabuľky Premier League. Majú rovnaký počet bodov ako piaty FC Chelsea, na štvrtý FC Liverpool strácajú tri a na Top 3 už 11 bodov.
Amorim po nedeľňajšom stretnutí zdôraznil, že je manažérom, nielen trénerom United, pričom upozornil skautingové oddelenie a športového riaditeľa Jasona Wilcoxa, aby si „robili svoju prácu“. Portugalský kormidelník naznačil frustráciu zo zákulisia a nebol ochotný bližšie komentovať otázky ohľadom prestupových plánov klubu.
„Prišiel som sem, aby som bol manažérom Manchestru United, nie iba jeho trénerom. Viem, že moje meno nie je Tuchel, Conte, ani Mourinho, ale som manažér Manchestru United. A tak to bude 18 mesiacov alebo kým sa vedenie nerozhodne inak,“ komentoval Amorim. O deň neskôr už nebol koučom A-tímu.
Amorim prišiel na Old Trafford v novembri 2024 a potiahol svoj tím do finále Európskej ligy, United v máji prehrali v Bilbau s Tottenhamom Hotspur. V Premier League skončili Red Devils v minulej sezóne až na 15. mieste.
Koučom Manchestru United kratšie ako on bol David Moyes, ktorý sa v roku 2014 „porúčal“ po ôsmich mesiacoch.
Dvadsaťnásobný anglický šampión nezískal titul v Premier League od roku 2013, teda odvtedy, čo klub viedol legendárny Alex Ferguson.