Beckham je optimista ohľadom pokroku ManUnited. Ide to vraj dobrým smerom

Legenda anglického futbalového klubu Manchester UnitedDavid Beckham vyjadril opatrný optimizmus ohľadom pokroku tímu pod vedením manažéra Rúbena Amorima.
„Myslím si, že sú tu známky to, že tréner mení veci k lepšiemu. Urobil niekoľko úprav a prichádzajú lepšie výsledky, ale naďalej je pred nami dlhá cesta a stále sú zápasy, v ktorých nehráme tak, ako by sme všetci chceli vidieť,“ povedal Beckham podľa webu tribuna.com po nedeľňajšom triumfe „červených diablov“ na trávniku Crystalu Palace.
United v v Selhurst Parku prehrávali 0:1, ale v druhom polčase hostia otočili skóre po presných zásahoch Joshuu Zirkzeeho a Masona Mounta. Manchester United figuruje v tabuľke Premier League 2025/2026 na 7. mieste s 21 bodmi, ale na 3. miesto stráca len tri body.
„Mám pocit, že máme dobrého trénera a on veci pomaly mení,“ dodal Beckham.
Samotný Amorim minulý týždeň povedal, že pre slabý štart United do sezóny po problémoch z minulej sezóny „neexistujú žiadne ospravedlnenia“. „Musíme sa vyvíjať a vytvárať rozmanitosť v tom, ako budujeme hru, to je najdôležitejšie,“ povedal portugalský kouč a povedal, že tím veľa pracuje na štandardkách. Priznal dokonca, že sa inšpiruje tým, ako ich zahrávajú súperi.