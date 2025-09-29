Dni Amorima v ManUnited sú vraj spočítané. Záujem prevziať tím z Old Traffordu má legenda Barcelony

Minoritný majiteľ United Jim Ratcliffe zvažuje zmenu na trénerskom poste, tvrdí televízna stanica ESPN.
Hlavný tréner Manchestru United Rúben Amorim počas zápasu anglickej futbalovej Premier League 2025/2026 medzi Manchestrom United a Burnley na štadióne Old Trafford v Manchestri, v sobotu 30. augusta 2025. Foto: SITA/AP
Bývalý tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Xavi Hernández by mal záujem prijať ponuku na prevzatie anglického mužstva Manchester United v prípade, ak sa klub z Old Traffordu rozhodne odvolať súčasného trénera Rúbena Amorima.

Referuje o tom web televíznej stanice ESPN s odvolaním sa na známeho futbalového novinára Fabrizia Romana.

Slabé výsledky portugalského kouča

Minoritný majiteľ United Jim Ratcliffe zvažuje zmenu na trénerskom poste po tom, čo Amorim v 34 zápasoch na lavičke tímu získal iba 33 bodov a čelí ďalšiemu tlaku po sobotňajšej prehre 1:3 s Brentfordom.

Podľa informácií TalkSPORT je zasa Manchester United v kontakte s bývalým trénerom anglickej reprezentácie Garethom Southgateom a zároveň má v hľadáčiku kormidelníkov Crystal Palace Olivera Glasnera a Bournemouthu Andoniho Iraolu. Denník The Sun dopĺňa zoznam o Fabiana Hürzelera z Brightonu.

Očakáva Amorim štedré odstupné?

Amorim už predtým vyhlásil, že klub neplánuje opustiť dobrovoľne, čo znamená, že United by mohli čeliť výdavkom vo výške 12 miliónov libier v prípade jeho prepustenia.

