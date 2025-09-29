Dni Amorima v ManUnited sú vraj spočítané. Záujem prevziať tím z Old Traffordu má legenda Barcelony

Bývalý tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Xavi Hernández by mal záujem prijať ponuku na prevzatie anglického mužstva Manchester United v prípade, ak sa klub z Old Traffordu rozhodne odvolať súčasného trénera Rúbena Amorima.
Referuje o tom web televíznej stanice ESPN s odvolaním sa na známeho futbalového novinára Fabrizia Romana.
Slabé výsledky portugalského kouča
Minoritný majiteľ United Jim Ratcliffe zvažuje zmenu na trénerskom poste po tom, čo Amorim v 34 zápasoch na lavičke tímu získal iba 33 bodov a čelí ďalšiemu tlaku po sobotňajšej prehre 1:3 s Brentfordom.
Podľa informácií TalkSPORT je zasa Manchester United v kontakte s bývalým trénerom anglickej reprezentácie Garethom Southgateom a zároveň má v hľadáčiku kormidelníkov Crystal Palace Olivera Glasnera a Bournemouthu Andoniho Iraolu. Denník The Sun dopĺňa zoznam o Fabiana Hürzelera z Brightonu.
Očakáva Amorim štedré odstupné?
Amorim už predtým vyhlásil, že klub neplánuje opustiť dobrovoľne, čo znamená, že United by mohli čeliť výdavkom vo výške 12 miliónov libier v prípade jeho prepustenia.