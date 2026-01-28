Vedenie futbalovej asociácie v Malajzii odstúpilo po škandále s hráčmi z cudziny

Celý výkonný výbor Malajzijskej futbalovej asociácie (FAM) v stredu odstúpil zo svojich funkcií. Ide o ďalší krok v škandále týkajúcom sa falšovaných dokumentov, ktoré hráčom narodených v zahraničí umožnili zapojiť do bojov o Ázijský pohár.
Malajská federácia sa odvoláva proti dištancu od FIFA pre siedmich hráčov
Dočasný prezident Yusoff Mahadi vysvetlil, že odstúpenia majú za cieľ ochrániť reputáciu a inštitucionálne záujmy asociácie a znížiť riziko ďalších negatívnych následkov pre malajzijský futbal ako celok.
V septembri Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) suspendovala na jeden rok sedem zahraničných hráčov a udelila FAM pokutu 400-tisíc amerických dolárov (cca 334-tisíc eur) za predloženie nepravdivých dokumentov, ktoré preukazovali malajzijský pôvod uvedených futbalistov.
Nepál žiada FIFA o zrušenie prehry s Malajziou pre neoprávnený štart hráča
Globálny futbalový orgán spustil vyšetrovanie po prijatí sťažnosti nasledujúcej po hladkom triumfe Malajzie 4:0 nad Vietnamom v kvalifikácii o postup na Ázijský pohár.
FAM sa proti sankciám odvolala, no FIFA toto odvolanie zamietla a vydala kritickú správu, v ktorej asociáciu obvinila z neuskutočnenia primeraných disciplinárnych opatrení. FIFA tiež nariadila úplné vyšetrovanie konania a riadenia FAM. FAM následne podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) vo Švajčiarsku, kde sa vec stále rieši.
Tvrdý trest pre klub z Indie. AFC mu udelila mastnú pokutu aj zakázala účasť v medzinárodných pohároch
Odstúpenie výboru podľa Yusoffa poskytne vhodný priestor FIFA a Ázijskej futbalovej konfederácii (AFC) na nezávislé hodnotenie, preskúmanie a prípadné riešenie otázok riadenia, administratívy a postupov v rámci FAM.