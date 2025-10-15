Malajská federácia sa odvoláva proti dištancu od FIFA pre siedmich hráčov

Malajská futbalová federácia (FAM) podala odvolanie proti rozhodnutiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) suspendovať sedem hráčov národného tímu na jeden rok v súvislosti s kauzou neoprávneného štartu hráčov.
FIFA minulý mesiac udelila federácii pokutu 440-tisíc USD a obvinila ju z predloženia sfalšovaných alebo nepravdivých dokumentov, ktoré mali preukázať malajskú príbuznosť hráčov.
FIFA uviedla, že vyšetrovanie preukázalo, že žiaden z hráčov, ktorí pomohli Malajzii k víťazstvu 4:0 nad Vietnamom v júni v kvalifikácii o postup na Ázijský pohár, nemal rodiča ani starého rodiča narodeného v Malajzii.
„Tento odvolací proces je pre nás ako druhé kolo, preto sa pripravujeme dôkladnejšie a podrobnejšie. Nebolo to urobené unáhlene alebo pod tlakom,“ povedal v utorok počas zápasu Malajzie proti Laosu (5:1) dočasný prezident FAM Yusoff Mahadi.
Federácia trvá na tom, že konala v dobrej viere a že išlo o „technickú chybu“.