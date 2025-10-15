Malajská federácia sa odvoláva proti dištancu od FIFA pre siedmich hráčov

FIFA obvinila federáciu v Malajzii z predloženia sfalšovaných alebo nepravdivých dokumentov
Malajská futbalová federácia (FAM) podala odvolanie proti rozhodnutiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) suspendovať sedem hráčov národného tímu na jeden rok v súvislosti s kauzou neoprávneného štartu hráčov.

FIFA minulý mesiac udelila federácii pokutu 440-tisíc USD a obvinila ju z predloženia sfalšovaných alebo nepravdivých dokumentov, ktoré mali preukázať malajskú príbuznosť hráčov.

FIFA uviedla, že vyšetrovanie preukázalo, že žiaden z hráčov, ktorí pomohli Malajzii k víťazstvu 4:0 nad Vietnamom v júni v kvalifikácii o postup na Ázijský pohár, nemal rodiča ani starého rodiča narodeného v Malajzii.

„Tento odvolací proces je pre nás ako druhé kolo, preto sa pripravujeme dôkladnejšie a podrobnejšie. Nebolo to urobené unáhlene alebo pod tlakom,“ povedal v utorok počas zápasu Malajzie proti Laosu (5:1) dočasný prezident FAM Yusoff Mahadi.

Federácia trvá na tom, že konala v dobrej viere a že išlo o „technickú chybu“.

