Tvrdý trest pre klub z Indie. AFC mu udelila mastnú pokutu aj zakázala účasť v medzinárodných pohároch

Mohun Bagan Super Giant odmietol nastúpiť na zápas v Iráne. Ako dôvod uviedol nedostatok bezpečnostných záruk a problémy s poistným krytím.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) zakázala indickému klubu Mohun Bagan Super Giant účasť vo všetkých svojich súťažiach a udelila mu pokutu presahujúcu 100-tisíc dolárov za odmietnutie odohrať zápas v Iráne.

Družstvo z Kalkaty v septembri nevycestovalo na zápas skupinovej fázy rezervnej ázijskej Ligy majstrov proti iránskemu klubu Sepahan Isfahán FC, pričom ako dôvod uviedol nedostatok bezpečnostných záruk a problémy s poistným krytím.

Disciplinárny a etický výbor AFC zakázal tímu Mohun Bagan účasť v nasledujúcom ročníku kontinentálneho druholigového turnaja až do sezóny 2027/2028.

Mohun Bagan Super Giant je jeden z najstarších futbalových klubov v Ázii a dostal tiež pokutu vo výške 50-tisíc USD, k tomu musel zaplatiť aj 50 729 USD ako náhradu škôd a strát vzniknutých AFC a klubu Sepahan.

Po neúčasti klubu Mohun Bagan boli jeho zápasy v turnaji zrušené a výsledky vyhlásené za neplatné.

Klub predtým požiadal Športový arbitrážny súd (CAS) o presunutie zápasu na neutrálne miesto, avšak táto žiadosť bola zamietnutá.

Mohun Bagan v minulom roku taktiež nevycestoval do Iránu na zápas proti Tractor SC, ktorý sa konal deň po tom, čo Irán vypustil rakety na Izrael.

