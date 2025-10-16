Nepál žiada FIFA o zrušenie prehry s Malajziou pre neoprávnený štart hráča

Nepálska futbalová federácia podala odvolanie na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby skontumovala v prospech národného tímu Nepálu prehru 0:2 s výberom Malajzie v kvalifikácii o postup na Ázijský pohár 2027.
Malajská federácia sa odvoláva proti dištancu od FIFA pre siedmich hráčov
Dôvodom je, že súper do duelu nasadil minimálne jedného nespôsobilého hráča. FIFA minulý mesiac suspendovala sedem zahraničných futbalistov Malajzie na jeden rok a udelila federácii pokutu 440-tisíc USD za to, že predložila sfalšované dokumenty o ich pôvode.
Jeden z nich, holandský stredopoliar Hector Hevel, strelil úvodný gól Malajzie v zápase v Johore. „Kontaktovali sme FIFA ohľadom nelegálneho hráča v zápase a žiadame zrušenie výsledku,“ povedal generálny riaditeľ Nepálskej futbalovej asociácie Indra Man Tuladhar.
FIFA uviedla, že vyšetrovanie preukázalo, že žiaden z hráčov nemal rodiča alebo starého rodiča narodeného v Malajzii, čo je podmienkou pre reprezentáciu krajiny. Sedem futbalistov boli aj pri júnovom víťazstve Malajzie 4:0 nad Vietnamom.
Výber Nepálu je momentálne na poslednom mieste F-skupiny bez jediného bodu zo štyroch zápasov. Malajzia vedie skupinu s 12 bodmi, Vietnam je druhý s 9 bodmi a Laos tretí s 3 bodmi.