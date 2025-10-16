Nepál žiada FIFA o zrušenie prehry s Malajziou pre neoprávnený štart hráča

Siedmi malajskí hráči boli suspendovaní za falšovanie dokumentov, Nepál chce prehodnotiť prehru.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
FIFA, logo
Foto: ilustračné, SITA/AP
Nepál Futbal Futbal z lokality Nepál

Nepálska futbalová federácia podala odvolanie na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby skontumovala v prospech národného tímu Nepálu prehru 0:2 s výberom Malajzie v kvalifikácii o postup na Ázijský pohár 2027.

Dôvodom je, že súper do duelu nasadil minimálne jedného nespôsobilého hráča. FIFA minulý mesiac suspendovala sedem zahraničných futbalistov Malajzie na jeden rok a udelila federácii pokutu 440-tisíc USD za to, že predložila sfalšované dokumenty o ich pôvode.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jeden z nich, holandský stredopoliar Hector Hevel, strelil úvodný gól Malajzie v zápase v Johore. „Kontaktovali sme FIFA ohľadom nelegálneho hráča v zápase a žiadame zrušenie výsledku,“ povedal generálny riaditeľ Nepálskej futbalovej asociácie Indra Man Tuladhar.

FIFA uviedla, že vyšetrovanie preukázalo, že žiaden z hráčov nemal rodiča alebo starého rodiča narodeného v Malajzii, čo je podmienkou pre reprezentáciu krajiny. Sedem futbalistov boli aj pri júnovom víťazstve Malajzie 4:0 nad Vietnamom.

Výber Nepálu je momentálne na poslednom mieste F-skupiny bez jediného bodu zo štyroch zápasov. Malajzia vedie skupinu s 12 bodmi, Vietnam je druhý s 9 bodmi a Laos tretí s 3 bodmi.

Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Ázijský pohár 2025
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk