Vavro bol agresívny na halovom turnaji. Vyhrážal sa lámaním nôh a potom dal chlapcovi facku - VIDEO, FOTO

Halový turnaj v obci Preseľany sa stal slávnejším, avšak nie v pozitívnom slova zmysle. Bolo to pre nešportové správanie reprezentanta Denisa Vavra.
Na internete sa objavilo video, kde sa dostal do konfliktu s protihráčom. To nenechalo chladných divákov, ktorí vyjadrili svoje emócie aj vulgarizmami.
To sa nepáčilo rodákovi z Partizánskeho, vyzliekol si dres a chcel ísť na tribúnu. Napokon však vyzval niekoho z hľadiska, aby prišiel za ním.
Urážal mu matku
Na sociálnej sieti sa Vavro za svoje správanie ospravedlnil. „Na palubovke sa strhla potýčka, chcel som len chalanov upokojiť, keď mi jeden z divákov začal urážať maminu. Vtedy som podľahol emóciám, ale nikoho som neudrel, nikomu som neublížil.“
Neskôr svetlo sveta uzrelo ďalšie video, kde je vidno, ako reprezentant dáva facku jednému z divákov. Malo ísť o 17-ročného chlapca.
Podľa profilu s názvom „Miluju fotbal“ sa daný mladík k celej situácii vyjadril takto: „Počas úvodných zápasov naši hráči (17,18 rokov) robili rôzne triky a kľučky. Na tieto situácie, podľa viacerých prítomných, Vavro reagoval vyhrážkami o lámaní nôh. Jeden z hráčov sa ho pýtal, komu chce zlomiť nohy. Vavro ho následne chytil pod krk a musel byť zadržiavaný ďalšími osobami, aby sa situácia upokojila.“
Slováci sa už spoločne pripravujú na súboje proti Severnému Írsku a Nemecku. Vavro: O všetkom sa rozhodne na trávniku
Nešportové správanie sa
To však nebolo všetko. „Neskôr, počas samotného zápasu, došlo k ďalšiemu incidentu, ktorý je zachytený aj na videozázname. Po jednom zo súbojov Vavro vyšiel na ihrisko, vyzliekol si tričko, agresívne pobehoval po ploche a smerom k fanúšikom robil gestá, ktorými ich vyzýval, aby za ním prišli dole z tribúny,“ opísal mladý futbalista.
„V tomto momente som sa nachádzal na ihrisku, bez akejkoľvek verbálnej či fyzickej interakcie z mojej strany. Keď sa pán Vavro ku mne rozbehol, zdvihol som ruky hore na znak, že nechcem konflikt. Napriek tomu mi dal facku,“ doplnil 17-ročný mladík.
Chlapcovi telefonoval
Denník Šport vyzval reprezentanta o vyjadrenie, ktoré prostredníctvom hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej aj poslal.
„Chcel by som sa ešte raz ospravedlniť za svoje správanie sa počas turnaja, mrzí ma, čo sa stalo. Uvedomujem si, že aj keď na moju adresu zaznievali provokácie, rozhodne nesmiem takto reagovať. Bolo to za čiarou a nevhodné z mojej pozície hráča slovenskej futbalovej reprezentácie. Chlapcovi som už telefonoval a osobne som sa mu ospravedlnil. Určite si dám do budúcnosti pozor, aby sa už nič také nezopakovalo,“ uviedol 29-ročný obranca.
Hráč nemeckého Wolfsburgu sa zotavil zo zranenia. Pokiaľ bude vo forme, zrejme ho tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona nevynechá z nominácie na baráž o postup na majstrovstvá sveta.