Slováci sa už spoločne pripravujú na súboje proti Severnému Írsku a Nemecku. Vavro: O všetkom sa rozhodne na trávniku

Slovenská futbalová reprezentácia sa od nedele pripravuje na zostávajúce dve stretnutia v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Zverencov trénera Francesca Calzonu čakajú súboje doma proti Severnému Írsku a v Nemecku.
Futbalisti Slovenska pokračujú v boji o MS 2026. V nominácii sú aj Pekarík, Vavro a Lobotka
Na zraze sa hlavnému koučovi hlásilo spolu 14 hráčov, ešte v nedeľu prišiel do Senca ďalší poltucet. Zostávajúci futbalisti prišli v pondelok, ako posledný obranca Ľubomír Šatka z tureckého Samsunsporu.
Opora slovenského národného tímu je tiež brankár Martin Dúbravka z anglického Burnley. Bol dvakrát súčasťou tímu, ktorý postúpil na majstrovstvá Európy. „Každý jeden postup je obrovský úspech, pri veľkosti našej krajina a počte futbalistov,“ poznamenal.
Jedným z pilierov defenzívy je Denis Vavro z nemeckého Wolfsburgu. Zranenie priťahovača a vynútená operácia ho pripravili o septembrové aj októbrové stretnutia v boji o MS. Chýbať mal aj v novembri.
Horor pre Calzonu. Schranz za tri minúty stihol gól, zranenie i dve striedania
„Nemal som tu byť, pretože podľa prognóz lekárov som mal byť tri až tri a pol mesiaca mimo. Ale mám asi nejaké zázračné telo, že som sa po dvoch mesiacoch vrátil na ihrisko. Nečakal som, že budem tak skoro fit. Tréner ma povolal, za čo mu ďakujem. Som rád, že môžem byť pri tom v rozhodujúcej fáze kvalifikácie. Urobím všetko pre to, aby som pomohol mužstvu,“ prezradil podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
„Zdravotne sa cítim veľmi dobre, už dva týždne trénujem s mužstvom. Dvakrát som bol na lavičke, mal som informáciu, že v piatok by som mal v lige hrať proti Brémam, ale nakoniec som nenastúpil. Bolo to rozhodnutie trénera, nie moje, ja som to akceptoval,“ pokračoval.
Slovenskí futbalisti pokračujú v boji o MS 2026. Koho nominoval kouč Calzona na októbrové zápasy? Príde Hancko? - VIDEO
Verí, že slovenská reprezentácia má na to, že o postup na svetový šampionát bude bojovať o postup. „Od prvého duelu to bolo o nás. Stále to máme v rukách. Myslím si, že v poslednom zápase si to rozdáme s Nemcami o priamy postup,“ dodal.
Ešte pred nemeckou prekážkou však na Slovákov čaká severoírska. „Severní Íri musia vyhrať rovnako ako my a odovzdajú na ihrisku všetko, tak ako to bolo u nich doma. Bude to pre nás silný súper, ale zároveň aj my preň. O všetkom sa rozhodne na trávniku,“ uzavrel Vavro.