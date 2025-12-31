Disciplinárna komisia SFZ bude riešiť Vavrove agresívne správanie. Môže ho vylúčiť na dva roky z reprezentácie - VIDEO, FOTO

Halový turnaj v obci Preseľany sa stal slávnejším, avšak nie v pozitívnom slova zmysle. Bolo to pre nešportové správanie reprezentanta Denisa Vavra.
Na internete sa objavilo video, kde sa dostal do konfliktu s protihráčom. To nenechalo chladných divákov, ktorí vyjadrili svoje emócie aj vulgarizmami. To sa nepáčilo rodákovi z Partizánskeho, vyzliekol si dres a chcel ísť na tribúnu. Napokon však vyzval niekoho z hľadiska, aby prišiel za ním.
Neskôr svetlo sveta uzrelo ďalšie video, kde je vidno, ako reprezentant dáva facku jednému z divákov. Malo ísť o 17-ročného chlapca.
Uzavreli to
Podľa profilu s názvom „Miluju fotbal“ sa daný mladík k celej situácii vyjadril takto: „Počas úvodných zápasov naši hráči (17,18 rokov) robili rôzne triky a kľučky. Na tieto situácie, podľa viacerých prítomných, Vavro reagoval vyhrážkami o lámaní nôh. Jeden z hráčov sa ho pýtal, komu chce zlomiť nohy. Vavro ho následne chytil pod krk a musel byť zadržiavaný ďalšími osobami, aby sa situácia upokojila.“
Neskôr sa Vavro prostredníctvom hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej ospravedlnil za svoje konanie.
S mladíkom sa stretol osobne a daroval mu svoj reprezentačný dres. Všetko si vysvetlili a vec uzavreli zmierlivo.
Vylúčia ho?
To však neznamená, že incident nebude skúmať Disciplinárna komisia SFZ. „Odsudzujeme nevhodné a neprípustné správanie sa Denisa Vavra na vianočnom halovom turnaji v Preseľanoch, ktoré bolo v rozpore so štatútom reprezentanta. O prípadných konzekvenciách rozhodne disciplinárna komisia,“ uviedol hovorca zväzu Juraj Čurný pre web sportovy.cas.sk.
Štatút reprezentanta SR vo futbale píše, že hráč sa má zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SFZ, jeho členov, reprezentácie i partnerov.
Kto to akokoľvek poruší, tak môže povedať reprezentácii zbohom najviac na 24 mesiacov. Zrejme to bude otázkou najbližších dní či týždňov, aby rozhodli o obrancovej budúcnosti v národnom tíme.
Bude hrať?
Hráč nemeckého Wolfsburgu sa zotavil zo zranenia. Pokiaľ bude vo forme, zrejme ho tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona nevynechá z nominácie na baráž o postup na majstrovstvá sveta.
Samozrejme, iba v prípade, ak nedostane zákaz od Disciplinárnej komisie SFZ. Išlo by o neobvyklú situáciu pred dôležitými zápasmi národného tímu.
Ten čaká v marci dvojkolová baráž. V prípade domáceho úspechu proti Kosovu, postaví sa ešte lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Víťaz postúpi na MS 2026 v Severnej Amerike.