Varga odjazdil úvodnú polovicu Dakaru na štvrtom mieste, ale chce byť vyššie

Štyridsaťosemhodinová etapa uzavrela prvú polovicu Rely Dakar v Saudskej Arábii. Slovenský pretekár v kategórii štvorkoliek Juraj Varga v nej skončil štvrtý a rovnaká pozícia mu patrí aj v priebežnom poradí. Etapu, ktorej celková dĺžka prekročila hranicu osemsto kilometrov, museli súťažiaci absolvovať v priebehu 48 hodín.

To však neznamená, že by súťažiaci celých štyridsaťosem hodín jazdili. V skutočnosti podľa pravidiel organizátora mohli jazdiť prvý deň iba do 16.00 h.

Vargovi patrilo štvrté miesto

Potom nasledoval oddych v jednom z celkovo siedmich bivakov, podľa toho, ktorý bol po šestnástej hodine najbližší. „Tam od organizátora dostal jedlo, šesť litrov vody a stan, v ktorom mohol prespať. To znamená žiadni mechanici, žiadna podpora zo strany tímu. No a ráno sa súťažiaci opäť postavili na štart druhého súťažného dňa a pokračovali do cieľa štyridsaťosemhodinovky,“ informovali v tlačovej správe zástupcovia z Varga Motorsport Teamu.

Po dojazde do cieľa, kde Vargovi patrilo štvrté miesto, súťažiaci naložili svoju techniku na kamióny organizátora a oni sami nasadli do lietadla, ktoré ich prepravilo do bivaku v Rijáde. O prepravu techniky sa postaral organizátor. V sobotu majú všetci účastníci Dakaru v Saudskej Arábii deň voľna.

Etapa v piesku a dunách

„Etapa bola veľmi rýchla, celá v piesku a v dunách. To nie je povrch, ktorý by mi úplne sedel, radšej mám navigačné etapy. Tie prídu na rad teraz po oddychovom dni. V 48-hodinovke som sa snažil jazdiť tak, aby som mal čo možno najmenšiu stratu na súperov, čo sa aj podarilo. Stále sme iba v polovici súťaže, čakajú nás ešte veľké súboje. V závere by som ešte rád zabojoval o čo možno najlepšie konečné umiestnenie,“ vysvetlil Juraj Varga po dolete do Rijádu. Jeho tímoví zástupcovia dodali: „V priebehu oddychového dňa budú mať mechanici možnosť poriadne skontrolovať techniku, vymeniť všetky opotrebované súčiastky a jazdci si zase môžu konečne aspoň trochu oddýchnuť.“