Väčšina ľudí na Slovensku je proti obnoveniu povinnej vojenskej služby, najviac by ju chceli starší ľudia

Viac ako 51 percent ľudí si myslí, že vláda by nemala obnoviť povinnú vojenskú službu, bezmála 44 percent je za. Zvyšných 4,5 percenta opýtaných to nevedelo posúdiť alebo nechcelo odpovedať.

Ako ďalej vyplýva z výsledkov prieskumu agentúra AKO pre televíziu JOJ24, proti vojenskej službe je viac mužov ako žien.

Z mužov si 34 percent myslí, že vláda by tak určite nemala urobiť a ďalších 23 percent tvrdí, že by vláda asi nemala zaviesť povinnú vojenskú službu.

U žien si, naopak, zhodne 24 percent myslí, že by tak vláda mala urobiť alebo asi by mala urobiť. Prieskum bol realizovaný v období od 24. júla do 28. júla na vzorke tisíc respondentov.

Mladí proti starým

Povinnú vojenskú službu by najradšej zaviedli opýtaní vo veku 50 – 65 rokov, 31 percent uviedlo, že by tak vláda mala určite urobiť a 21 percent tvrdí, že by asi mala.

Za povinnú vojenskú službu sú aj respondenti vo veku nad 66 rokov – 27 percent si myslí, že by tak vláda určite mala urobiť a 24 percent tvrdí, že by asi mala.

Naopak, najmenej so zavedením povinnej vojenskej služby súhlasia mladí ľudia vo veku 18 – 33 rokov, 33 percent uviedlo, že by tak vláda určite nemala urobiť a 26 percent si myslí, že by asi nemala byť vojenská služba povinná.

S povinnou vojenskou službou nesúhlasia ani opýtaní vo veku 34 – 49 rokov – zhodne 28 percent z nich uviedlo, že by tak vláda určite nemala urobiť a asi by nemala.

Bez maturity za vojenčinu

Povinná vojenská služba sa najviac pozdáva respondentom s učňovským vzdelaním bez maturity – 32 percent je určite za a ďalších 21 percent je asi za.

Zároveň s ňou najviac súhlasia obyvatelia Banskobystrického kraja – 24 percent je určite za a 27 percent je asi za, Trenčianskeho kraja – 20 percent určite za a 28 percent asi za a taktiež Žilinského kraja – 26 percent je určite za povinnú vojenskú službu a 22 percent je asi za.

S povinnou vojenskou službou naopak najviac nesúhlasia respondenti s vysokoškolským vzdelaním – 35 percent je rozhodne proti a 30 percent je asi proti.

Zároveň sú to obyvatelia Bratislavského kraja, ktorí najviac nesúhlasia s povinnou vojenskou službou – 39 percent z nich je rozhodne proti a 25 percent je asi proti. Taktiež Košický kraj, ktorého 27 percent obyvateľov je rozhodne proti a 26 percent asi proti.

Voliči Republiky, Smeru a Hlasu

Keby vláda zaviedla povinnú vojenskú službu, najviac by to podporovali voliči hnutia Republika, z ktorých 31 percent si myslí, že by tak vláda určite mala urobiť a ďalších 33 percent si myslí, že tak asi mala urobiť.

Za sú aj voliči strany Smer – sociálna demokracia – 32 percent určite za a 26 percent je asi za a taktiež prívrženci strany Hlas – sociálna demokracia, z ktorých 33 percent je určite za a 24 percent je asi za zavedenie povinnej vojenskej služby.

Proti nej sú v drvivej väčšine voliči hnutia Progresívne Slovensko, až 50 percent z nich je určite proti a 32 tvrdí, že by vláda povinnú vojenskú službu asi nemala zaviesť.

Rovnako zmýšľajú aj voliči strany Sloboda a Solidarita – 43 percent je určite proti a 27 je asi proti.

Na národnosti nezáleží

V rámci národnosti s povinnou vojenskou službou rovnako nesúhlasí maďarská ani slovenská.

38 percent účastníkov prieskumu maďarskej národnosti je určite proti, 13 percent je asi proti a 28 percent respondentov slovenskej národnosti uviedlo, že by vláda rozhodne nemala zaviesť povinnú vojenskú službu a 23 percent tvrdí, že by asi tak nemala urobiť.