V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie

VYSOKÉ TATRY: Lyžovačka
Sedačková lanovka (v pozadí) a turistická smerová tabuľa počas ranného Fresh Tracku v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách. Skalnaté pleso, 31. január 2025. Foto: SITA/Mária Frisová
Horské stredisko Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách spúšťa lyžovačku v sobotu 20. decembra. Pôvodne tam plánovali odštartovať sezónu už minulú sobotu, nepriaznivé počasie im to prekazilo. Ako ďalej informoval hovorca prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Marián Galajda, v sobotu 20. decembra budú lyžiarom k dispozícii lanovky na Štart, pre turistov lanovky v línii z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít.

Aktuálne inverzné počasie prinieslo do Vysokých Tatier dva svety. Slnečné dni a plusové teploty vo vyšších polohách, naopak hmlu a mráz do nižšie položených častí tatranských stredísk. „Inverzia nám pomohla, pretože sme mohli spustiť technické zasnežovanie a doplniť zásoby snehu. Zasnežovali sme líniu od medzistanice Štart až do Tatranskej Lomnice,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

V zasnežovaní budú podľa jeho slov pokračovať dovtedy, kým to umožnia podmienky. „Vo vyšších polohách máme ešte zásoby snehu z novembrového zasnežovania, na otvorenie zjazdoviek zo Skalnatého Plesa však ešte potrebujeme dosnežiť, takže čakáme na ochladenie,“ dodal.

Vo Vysokých Tatrách je lyžovačka možná aj na Štrbskom Plese, kde sú k dispozícii zjazdovky z Medvedej kopy, Turistická a Interski.

