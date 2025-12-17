V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie

Horské stredisko Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách spúšťa lyžovačku v sobotu 20. decembra. Pôvodne tam plánovali odštartovať sezónu už minulú sobotu, nepriaznivé počasie im to prekazilo. Ako ďalej informoval hovorca prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Marián Galajda, v sobotu 20. decembra budú lyžiarom k dispozícii lanovky na Štart, pre turistov lanovky v línii z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít.
Aktuálne inverzné počasie prinieslo do Vysokých Tatier dva svety. Slnečné dni a plusové teploty vo vyšších polohách, naopak hmlu a mráz do nižšie položených častí tatranských stredísk. „Inverzia nám pomohla, pretože sme mohli spustiť technické zasnežovanie a doplniť zásoby snehu. Zasnežovali sme líniu od medzistanice Štart až do Tatranskej Lomnice,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.
Stredisko Vysoké Tatry spoplatní skitouring na zjazdovkách. Aká bude cena lístkov?
V zasnežovaní budú podľa jeho slov pokračovať dovtedy, kým to umožnia podmienky. „Vo vyšších polohách máme ešte zásoby snehu z novembrového zasnežovania, na otvorenie zjazdoviek zo Skalnatého Plesa však ešte potrebujeme dosnežiť, takže čakáme na ochladenie,“ dodal.
Vo Vysokých Tatrách je lyžovačka možná aj na Štrbskom Plese, kde sú k dispozícii zjazdovky z Medvedej kopy, Turistická a Interski.