Stredisko Vysoké Tatry spoplatní skitouring na zjazdovkách. Aká bude cena lístkov?

Od 20. decembra 2025 začne stredisko Vysoké Tatry spoplatňovať skitouring a skialp na všetkých sprístupnených výstupových trasách na zjazdovkách. Ako informoval hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda, tento krok nadväzuje na podobné opatrenia v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách, kde bol skitouring spoplatnený už počas minulej zimnej sezóny.
Cieľom je regulovať rastúci počet návštevníkov venujúcich sa tejto aktivite a zároveň zvýšiť bezpečnosť všetkých návštevníkov pohybujúcich sa po lyžiarskych tratiach a súvisiacich plochách.
Každodenná úprava zjazdoviek stoja milióny eur
Riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský zdôraznil, že výroba snehu, každodenná úprava zjazdoviek stoja milióny eur. „K tomu musíme pripočítať ďalšie státisíce, ktoré ako stredisko musíme platiť za prenájom zjazdoviek. Nie je fér, aby skituristom ich koníček donekonečna dotovali lyžiari so skipasmi,“ povedal s tým, že získané prostriedky pomôžu financovať nielen výrobu snehu a údržbu zjazdoviek, ale poslúžia aj posilneniu skipatrolu a zvýšeniu bezpečnosti.
Skitouring bude možné vykonávať počas dennej prevádzkovej doby na vyhradených trasách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, kde bude stredisko otvorené až do 20:00. Výstup je povolený len smerom nahor po označených trasách, zjazd len po oficiálne otvorených lyžiarskych tratiach. Kontroly oprávnenosti vstupu a úhrady lístkov budú vykonávať skipatroly priamo v teréne.
Ceny lístkov
K dispozícii sú dva typy lístkov – denný lístok za 7 eur online a 9 eur v pokladni, a celosezónny lístok za 99 eur, ktorý platí aj v stredisku Jasná. Výhodou sezónneho lístka sú zľavy na parkovanie, 15 % goX cashback v gastro prevádzkach TMR a zásah horskej služby počas výstupu či zjazdu.
Držitelia všetkých platných skipasov môžu skitouring využívať vo vymedzených úsekoch zjazdoviek bez ďalších poplatkov. Nové opatrenia majú za cieľ spravodlivo rozdeliť náklady na údržbu strediska medzi všetkých užívateľov a zároveň zvýšiť bezpečnosť na zjazdovkách.