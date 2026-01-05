V súvislosti s protivládnymi protestami Irán obviňuje Izrael zo snahy zlomiť jeho národnú jednotu

Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael stojí v solidarite s iránskym ľudom počas protestov, ktoré minulý týždeň vypukli v Teheráne a postupne sa rozšírili aj do ďalších miest.
Iran Israel US
Protiizraelské a protiamerické transparenty v uliciach Teheránu, 4. január 2026. Foto: AP Photo/Vahid Salemi
Irán v pondelok obvinil Izrael z pokusu narušiť jeho národnú jednotu po tom, čo izraelský premiérBenjamin Netanjahu vyjadril podporu protestom v tejto islamskej republike.

„Sionistický režim je odhodlaný využiť každú príležitosť na zasievanie rozkolu a oslabenie našej jednoty. Musíme zostať ostražití,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmáíl Bakaí na pravidelnej tlačovej konferencii. Izraelských aj amerických lídrov zároveň obvinil z „podnecovania násilia“.

Tel Aviv stojí pri iránskom ľude

Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael stojí v solidarite s iránskym ľudom počas protestov, ktoré minulý týždeň vypukli v Teheráne a postupne sa rozšírili aj do ďalších miest. „Stojíme pri iránskom ľude v jeho boji a túžbe po slobode, spravodlivosti a dôstojnosti,“ povedal na zasadnutí vládneho kabinetu.

„Je dosť možné, že sme svedkami momentu, keď Iránci berú svoj osud do vlastných rúk“, uviedol Netanyahu podľa správy zverejnenej jeho kanceláriou.

S podporou od Mossadu

Podporu iránskym demonštrantom už predtým vyjadrila aj izraelská tajná služba Mossad. Tá na svojom účte na mikroblogovacej  X minulý týždeň v jazyku Farsi napísala: „Vyjdite do ulíc. Nastal čas. Sme s vami.“

Potýčky medzi demonštrantmi a vládnymi bezpečnostnými silami si doposiaľ vyžiadali dvanásť ľudských životov.

