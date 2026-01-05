Protesty v Iráne si už vyžiadali najmenej 12 obetí

Najmenej 12 ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl zahynulo od vypuknutia protivládnych protestov v Iráne. Verejné demonštrácie proti vysokým životným nákladom sa začali 28. decembra v Teheráne, kde obchodníci pre rast cien a ekonomickú stagnáciu vyhlásili štrajk. Postupne sa rozšírili do ďalších regiónov, kde sa k nim pridali aj študenti.
USA sú pripravené zasiahnuť, ak bude Teherán zabíjať demonštrantov. Sme v plnej pohotovosti, varoval Trump
Sú to najväčšie protesty v Iráne od rokov 2022 a 2023, keď po smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe vypukli v krajine masové demonštrácie. Amíníová zomrela v septembri 2022 po tom, ako ju zatkla polícia v Teheráne za údajne nedodržiavanie prísnych iránskych zákonov o nosení hidžábu.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že USA „podniknú tvrdé kroky“, ak dôjde k ďalším úmrtiam medzi protestujúcimi. „Veľmi pozorne to sledujeme. Ak začnú zabíjať ľudí tak ako v minulosti, myslím si, že Spojené štáty na nich veľmi tvrdo zareagujú,“ povedal šéf Bieleho domu.
Mossad vyzýva Iráncov, aby vyšli do ulíc. „Sme s vami,“ napísala tajná služba na platforme X
Zábery, ktoré overila agentúra AFP, ukázali, že iránske bezpečnostné zložky v nedeľu použili slzotvorný plyn na rozohnanie skupiny demonštrantov zhromaždených v centre Teheránu. Podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA zadržali počas uplynulého týždňa najmenej 582 ľudí.