Protesty v Iráne si už vyžiadali najmenej 12 obetí

Sú to najväčšie protesty v Iráne od rokov 2022 a 2023, keď po smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe vypukli v krajine masové demonštrácie.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Demonštranti pochodujú centrom Teheránu. Foto: Fars News Agency via AP
Irán Iné správy Iné správy z lokality Irán

Najmenej 12 ľudí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl zahynulo od vypuknutia protivládnych protestov v Iráne. Verejné demonštrácie proti vysokým životným nákladom sa začali 28. decembra v Teheráne, kde obchodníci pre rast cien a ekonomickú stagnáciu vyhlásili štrajk. Postupne sa rozšírili do ďalších regiónov, kde sa k nim pridali aj študenti.

Sú to najväčšie protesty v Iráne od rokov 2022 a 2023, keď po smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe vypukli v krajine masové demonštrácie. Amíníová zomrela v septembri 2022 po tom, ako ju zatkla polícia v Teheráne za údajne nedodržiavanie prísnych iránskych zákonov o nosení hidžábu.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že USA „podniknú tvrdé kroky“, ak dôjde k ďalším úmrtiam medzi protestujúcimi. „Veľmi pozorne to sledujeme. Ak začnú zabíjať ľudí tak ako v minulosti, myslím si, že Spojené štáty na nich veľmi tvrdo zareagujú,“ povedal šéf Bieleho domu.

Zábery, ktoré overila agentúra AFP, ukázali, že iránske bezpečnostné zložky v nedeľu použili slzotvorný plyn na rozohnanie skupiny demonštrantov zhromaždených v centre Teheránu. Podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA zadržali počas uplynulého týždňa najmenej 582 ľudí.

Viac k osobe: Mahsy Amíní
Okruhy tém: Americký prezident Civilné obete Protesty v Iráne Protivládne protesty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk