V Sudáne vypukli strety medzi armádou a polovojenskou skupinou, v uliciach sú aj tanky a zomrelo niekoľko ľudí (video)

V sobotu v sudánskom hlavnom meste i na iných miestach v krajine vypukli strety medzi sudánskou armádou a mocnými polovojenskými silami, čo vyvolalo obavy zo širšieho konfliktu.

Streľbu bolo počuť v Chartúme z viacerých častí i v susednom meste Umm Durmán, kde od prevratu v roku 2021 armáda i milície zhromaždili desaťtisíce vojakov.

V hlavnom meste bolo vidno aj tanky

Sobotné boje sa začali na vojenskej základni južne od Chartúmu. Strety sa potom rozšírili po hlavnom meste, vrátane sídla armády, letiska a prezidentského paláca. Milície Jednotky rýchlej podpory (RSF), ktoré tvrdia, že majú pod kontrolou strategické lokality, a armáda sa zo stretov navzájom obviňujú.

Svedkovia uviedli, že bojovníci z oboch strán strieľali z obrnených vozidiel a zo samopalov namontovaných na pick-upoch v husto obývaných oblastiach. V Chartúme bolo vidno aj tanky. Armáda uviedla, že začala útočiť z lietadiel a bezpilotných lietadiel na pozície RSF v hlavnom meste a okolí.

Boje o letisko v Chartúme viedli k poškodeniu niekoľkých lietadiel.

Výbor sudánskych lekárov informoval, že strety si vyžiadali najmenej troch mŕtvych civilistov a desiatky zranených.

Násilné strety vyvolávajú obavy

Vypuknutie násilností v Sudáne vyvolalo obavy naprieč medzinárodnou komunitou. Na zastavenie bojov a pokračovanie v rokovaniach vyzvali generálny tajomník OSN António Guterres, šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, šéf Africkej únie Moussa Faki Mahamat, generálny tajomník Ligy arabských štátov Ahmed Aboul Gheit, minister zahraničných vecí USA Antony Blinken či Katar, Egypt, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.

Strety vznikli v čase eskalujúceho napätia medzi armádou a RSF, čo si vynútilo odloženie podpisu medzinárodne podporovanej dohody s politickými stranami s cieľom oživiť demokratický prechod v krajine. Napätie medzi armádou a RSF pramení z toho, ako by sa milície mali integrovať do armády a aký orgán by mal na proces dohliadať. Fúzia je kľúčovou podmienkou nepodpísanej dohody o prechode v Sudáne.