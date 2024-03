Nerozumiem týmto hrátkam, ktoré len zvyšujú napätie, hovorí komentátor Pavol Gašpar k účasti hráčov z KHL na šampionáte (rozhovor)

Na slovenskom mediálnom trhu pôsobí v posledných rokoch vysoký počet hladných hráčov (televízií), ktorí si chcú z koláča športových vysielacích práv odkrojiť čo najväčšiu časť.

Logicky, tak rastie cena samotných práv a pri pomerne komplikovaných akvizičných procesoch na to najviac dopláca verejnoprávna inštitúcia RTVS. Tá v poslednom období prišla o vysielacie práva na futbalovú Ligu majstrov, MS v ľadovom hokeji, domácu futbalovú i hokejovú ligy a aj o časť práv na vysielania Svetového pohára v lyžovaní.

Listed events

Hosť najnovšieho vydania relácie V športovom SITE Pavol Gašpar, dlhoročný (najmä hokejový) komentátor RTVS a do konca minulého roka vedúci odboru športových prenosov, k súčasnému trendu povedal: „Nevnímam dobre, že to čo ma napĺňalo dve desiatky rokov zrazu odišlo, ale našťastie ako televízia máme stále v portfóliu dosť iných vysielacích práv. Máme pred sebou veľký projekt OH v Paríži a ja osobne som rád, že disponujeme tiež právami na nosné atletické podujatia a ďalšie športy.“

V niektorých krajinách Európskej únie existuje zákon, ktorý upravuje vysielanie športových prenosov z dôrazom na verejný záujem. Ten je pochopiteľne jedným z pilierov existencie verejnoprávnej televízie.

„Ide o zákon o takzvaných ‚listed events‘, na základe ktorého si jednotlivé krajiny môžu zadefinovať to, pri ktorých programoch ide o verejný záujem. Tie musia byť potom vysielané ‚len‘ alebo ‚aj‘ na verejnoprávnom okruhu. Je to vývoj, ktorý môže nastať, ale či sa tak stane, tak to už je v rukách našich zákonodarcov. Máme už aj ministerstvo športu, takže je na kompetentných aby sa zamysleli, či nie je na mieste popracovať na legislatíve aj v tomto smere,“ načrtol Pavol Gašpar.

Počet legionárov v extralige

Aj napriek tomu že Pavol Gašpar v súčasnosti nekomentuje slovenskú hokejovú extraligu, citlivo vníma reálie, ktoré v klubovom hokeji na Slovensku rezonujú. Jednou z nich je počet legionárov v jednotlivých tímoch a s ním spojený fakt, že medzi tridsiatimi najproduktívnejšími hráčmi súťaže sú iba dvaja Slováci.

„Toto je jav, na ktorý by som chcel upozorniť. Na jednej strane môžeme pochváliť kluby za ich čoraz lepší skauting, ale na druhej strane je to príšerné vysvedčenie pre slovenský hokej. Nepamätám si, že by sme niekedy mali v top 30 dvoch slovenských chalanov. S tým sa jednoducho nemôžeme uspokojiť a už v žiadnom prípade to nemôžeme považovať za výkladnú skriňu slovenského hokeja,“ poukázal na problém Pavol Gašpar, ktorý odkomentoval stovky duelov najvyššej slovenskej súťaži.

V diskusii s komentátorom takmer všetkých z posledných dvadsiatich svetových šampionátov v hokeji sme sa dotkli aj témy, ktorá má v spoločnosti výrazný polarizačný rozmer. Štart hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy na MS.

„Bohužiaľ, asi to dopadne podobne ako minulý rok. To ‚bohužiaľ‘ hovorím nie preto, že tí hráči z KHL nehrali na MS, to ‚bohužiaľ‘ hovorím preto, že ja jednoducho čakám od zväzu jeden jasný a principiálny postoj, ktorý už v tejto chvíli mal byť. Vlani sme sa dočkali vajatavého vyjadrenia, v štýle ‚aby bol pokoj na prípravu, hádam, možno, by aj bolo lepšie, keby aj tí hráči nešli‘. Ja nechápem na čo čakáme. Nerozumiem týmto hrátkám, ktoré len zvyšujú napätie. Nech už je to rozhodnutie akékoľvek, ja ho budem rešpektovať. Potom sa samozrejme môžeme baviť o tom, aké to bude mať dopady. Nech sa pre mňa z mňa zväz vysloví aj za účasť tých hráčov na MS, ale opakujem, ja chcem jasné stanovisko, aby sme vedeli aký postoj ma druhý najväčší zväz na Slovensku. V neposlednom rade je to inštitúcia, ktorá je financovaná minimálne z polovice z verejných zdrojov. Nerozumiem teda akým právom sa zadržiava to vyjadrenie do poslednej možnej chvíle. Čim ďalej odsúvame toto rozhodnutie, tým výraznejší vplyv to bude mať na národný tím,“ skonštatoval Gašpar.

V relácii V športovom SITE s Pavolom Gašparom sa ďalej dozviete:

ako sa cíti komentátor hokeja, keď nemá aký hokej komentovať

za akých okolností prišla RTVS o televízne práva na hokejovú extraligu

čo čaká športovú redakciu RTVS

aké sú aktuálne komentátorské trendy

ako vníma mladú generáciu komentátorov

ako sa zmenila hokejová extraliga za posledné roky

slovenský hokej pred MS 2024. Na čom sme?

