V športovom SITE: 103-ročná história Národného behu Devín - Bratislava je pripravená napísať novú kapitolu (rozhovor)

Ak patríte medzi milovníkov behu – partnera zdravého životného štýlu, požierača kalórii a asistenta pozitívnej nálady s nižšou hladinou stresu, tak by ste nemali vynechať blížiaci sa Národný beh Devín- Bratislava 2024. Už najbližšiu nedeľu 14. apríla sa bude konať jeho 76.ročník.

Hlavným organizátorom je Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ) a my sme sa v relácii V športovom SITE porozprávali s dvojicou jej zástupcov, a síce, manažérom pretekov Miroslavom Chmelárom a hlavným usporiadateľom Romanom Hanzelom.

Hlavná súťaž meria 11.625 km, pobeží sa spod hradu Devín na Hviezdoslavovo námestie. Malý Devín pre menej pokročilých bežcov a mládež do 15 rokov sa pobeží na 2,6 km trati spod mosta Lanfranconi k Propelleru.

„Ide o najstaršie bežecké podujatie na Slovensku. Niekto si myslí, že je to Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ale nie je to tak, Prvý ročník Národného behu Devín-Bratislava sa konal pred takmer 103 rokmi , presne 24. apríla 1921. Počas II. svetovej vojny a počas temných 50-tych rokov boli určité prestávky, tak ako nedávno počas koronavírusovej pandémie. Sme preto veľmi radi, že v súčasnosti môžeme bohatú históriu týchto pretekov rozvíjať,“ vysvetlil Miroslav Chmelár zo STaRZ.

Prominentní ambasádori

Národný beh Devín Bratislava každoročne láka popredných bežcov i rôzne osobnosti. Inak tomu nebude ani v blížiacej edícií. „Budeme tam mať absolútnu slovenskú bežeckú špičku, pretože beh bude súčasťou bežeckého pohára organizovaného Slovenským atletickým zväzom. Pokiaľ ide o zastúpenie národností, tak zatiaľ máme prihlásených pretekárov z 24 rôznych krajín. Favoritov by sme mali hľadať asi medzi pretekármi z Kene, a to v mužskej i ženskej kategórii. Veríme však, že niekto zo Slovákov pozitívne prekvapí a skonči do 6. miesta,“ povedal Roman Hanzel, ktorého doplnil Chmelár: „Tohtoročný ‚Devín‘ bude mať prominentných ambasádorov, na štarte, ale i neskôr v cieli, môžete stretnúť najlepších slovenských vytrvalcov v histórii Róberta Štefka a Miroslava Vanka. V štartovej listine nájdete napríklad Júliusa Lanátora, ktorý nechýbal ani raz od roku 1982 . Ďalší veterán Vladimír Cích je pravidelný účastník dokonca od roku 1981. Vlani aj predvlani skončil v kategórii nad 60 rokov druhý, v oboch prípadoch zabehol 11,625 km pod 50 minút.“

Partnerská zóna na námestí

Slovenský olympijský a športový výbor pripravil v rámci 76. ročníka Národného behu Devín – Bratislava pred OH v Paríži štafetový beh Naše farby, naše srdcia. Odštartuje pri príležitosti blížiaceho sa míľnika – 100 dní do začiatku hier vo francúzskej metropole práve na Národnom behu Devín – Bratislava.

„ Ambasádormi tejto časti pretekov budú olympijskí víťazi Elena Kaliská a Matej Tóth. Z ďalších mien môžem spomenúť Danku Bartekovú, Zuzanu Rehák-Štefečekovú či bratov Žampovcov. Všetci budú k dispozícii aj v rámci autogramiády,“

Novinkou na 76. ročníku Národného behu Devín – Bratislava bude partnerská zóna na Hviezdoslavovom námestí, kde bude zároveň aj slávnostný medailový ceremoniál a rôzne aktivity partnerov pre všetkých účastníkov podujatia. „Už teraz pozývame bežcov, aby sa po pretekoch presunuli aj s rodinami do zóny, kde ich čaká zaujímavá a rozmanitá ponuka aktivít,“ pozýva Miroslav Chmelár.

S podujatím tohto typu sa spája aj určitý súbor dopravných obmedzení. „Partnerstvo s Dopravným podnikom v Bratislave máme nastavené tak, aby nám zabezpečili kompletný presun tisícov ľudí na štart do Devina. To znamená, že prvé odchody autobusov sú plánované od 7.45 h až do približne 9.00 h. Zastávky sú situované na Vajanského nábreží, na Hlavne stanici, V Devínskej Novej vsi a ďalšie. Snažili sme sa všetko koncipovať tak, aby bežní účastníci cestnej premávky pociťovali čo najmenšie dopravné obmedzenia,“ vysvetlil Roman Hanzel.