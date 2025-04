Reklama na hokej. Žilina ovládla predĺženie proti Nitre a vynútila si siedmy zápas

Hokejisti tímu DOXXbet Vlci Žilina ovládli šiesty zápas semifinálovej série play-off slovenskej extraligy nad HK Nitra 3:2 po predĺžení a vynútili si rozhodujúci siedmy duel na ľade súpera. Zverenci trénera Milana Bartoviča zápas rozhodli v 64. minúte v oslabení gólom útočníka Petra Galamboša, ktorému zakončenie skvelým spôsobom pripravil spoluhráč Patrik Koyš.

Galamboš veril spoluhráčovi Koyšovi

„Veril som, že mi to Patrik posunie. V tejto činnosti je veľmi silný. Cítil som, že by tam mohol ísť puk. Výhru sme si zaslúžili, pretože sme znova ukázali bojovného ducha,“ povedal pre TV Jojšport autor rozhodujúceho zásahu Galamboš.

„Gól sme potrebovali dať v presilovke my, ale paradoxne sme v nej inkasovali. Žilina dobre bránila. Teraz ideme domov, zajtra musíme zregenerovať a čo najlepšie sa pripraviť na siedmy duel,“ zhodnotil kouč Nitry Andrej Kmeč.

O štyri góly z piatich sa postarali obrancovia z Kanady

O presné zásahy úradujúceho majstra sa postarali dvaja kanadský obrancovia Alex Cotton a Luke Green. Prvý menovaný v úvode druhej tretiny odpovedal na vedúci gól domáceho zadáka a krajana Brendena Millera a druhý poslal hostí krátko na to do vedenia. To vydržalo iba 7 minút, pretože gólom na 2:2 sa blysol ďalší kanadský obranca Miguel Tourigny.

Bartovič tvrdí, že siedmy zápas nemá favorita

Žilina tak stále živí šancu na to, že sa stane prvým nováčikom v histórii extraligy, ktorý prenikne do finále. „Neskutočné pocity. Sami vidíte, že je tu fantastická atmosféra. Nech si to mužstvá rozdajú v siedmom zápase, pretože v tejto sérii sa hrá skvelý hokej. Každý náš hráč to dnes odbojoval a siahol si na dno síl. Dnes nám chalani zo štvrtej päťky ukázali, že sú pre nás mimoriadne dôležití. Siedmy zápas už nemá favorita,“ povedal po stretnutí jemne dojatý žilinský kouč Milan Bartovič.

O postupujúcom do finále sa rozhodne v utorok 15. apríla v Nitre.