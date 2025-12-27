V Semmeringu v obráku Rebeka Jančová, na Tour de Ski zabojuje dvojica bežcov na lyžiach

Petra Vlhová stále pauzuje, ale slovenské lyžovanie bude mať zastúpenie v sobotných pretekoch Svetového pohára v alpských disciplínach v obrovskom slalome žien v rakúskom Semmeringu.
Rebeka Jančová sa v 66-člennom štartovnom poli predstaví s číslom 57. Zverenkyňa Filipa Baláža by chcela posunúť vlastné limity v tejto disciplíne na najvyššej svetovej scéne.
Prvé kolo sa už začalo o 10.00 h, druhé s tridsiatkou najlepších príde na rad o 13.00 h.
Nadviazať na Kanadu
„Cítim sa dobre po fyzickej aj psychickej stránke. Pevne verím že sa mi podarí nadviazať na výkony z kanadského Tremblantu,“ uviedla Rebeka Jančová podľa tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Dvadsaťdvaročná Jančová skončila v prvý decembrový víkend v Tremblante štyridsiata a štyridsiata tretia. Na postup do 2. kola jej chýbala približne sekunda a pol.
Počas povianočného víkendu budú v hre aj slovenskí bežci na lyžiach. Dvojica Peter Hinds – Jáchym Cenek sa predstaví na legendárnom podujatí Tour de Ski v talianskom Toblachu pod vedením reprezentačného trénera Jana Franca.
Cieľ je päťdesiatka
Prestížne podujatie, ktoré sa na prelome rokov uskutoční v talianskych strediskách Toblach a Val di Fiemme, bude mať niekoľko etáp. Začne sa v nedeľu 28. decembra šprintom voľnou technikou v Toblachu.
„Na Tour de Ski máme cieľ zabojovať v niektorej z etáp o umiestnenie do najlepšej päťdesiatky. Pre nás ide o dôležitý míľnik, ktorý chceme konečne prekonať. Odjazdíme len prvé štyri etapy v talianskom Toblachu, potom sa vrátime domov. Ďalšia súťaž nášho družstva sa uskutoční na FIS Cup-e v Oberwiesenthale, kde sa rozhodne o nomináciách na nadchádzajúce Svetové poháre v Oberhofe a Gomsu,“ priblížil v tlačovej správe ZSL reprezentačný tréner Franc.