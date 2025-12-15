Aký je vzťah medzi Shiffrinovou a Vonnovou? Údajne si neprajú, aby vyhrala tá druhá - FOTO

Dokáže si Vonnová predstaviť, že by na olympijských hrách v Taliansku 2026 vytvorila tím so Shiffrinovou?
Lindsay Vonnová
Americká lyžiarka Lindsay Vonnová. Foto: archívne, SITA/AP
Po takmer dvoch rokoch sa zúčastnila Mikaela Shiffrinová rýchlostných pretekov vo Svetovom pohári. Super-G vo švajčiarskom St. Moritzi však nedokončila, keď spadla tesne pred cieľom.

Pre americkú dvojicu Lindsey Vonnovú a najúspešnejšiu lyžiarku v histórii to boli prvé spoločné preteky od roku 2019. Dokopy nazbierali 300 pódiových umiestnení (160:140 pre Shiffrinovú).

Bývalá lyžiarka z Lichtenštajnska Tina Weiratherová pre web blick.ch prezradila niečo, čo fanúšikov šokovalo. Ozrejmila niečo o vzťahu medzi spomenutými lyžiarkami.

Vyvrátila to

Obe sa vraj nemajú veľmi v láske. Dôvodom majú byť okrem iného majstrovstvá sveta vo februári 2025, keď chcela Vonnová bojovať o medaily v kombinácii so Shiffrinovou.

Žiadosť už 41-ročnej veteránky však údajne zostala bez odpovede. Shiffrinová namiesto toho vytvorila duo s Breezy Johnsonovou a vyhrali zlato. Podľa Weiratherovej sa tým vzťah nezlepšil. „Realita je taká, že každá chce vyhrať – a nechce, aby vyhrala tá druhá.“

Vonnová však reagovala, že jej vzťah s megahviezdou „nie je vôbec zlý“. „Bola to len zlá komunikácia s tímom, nie s ňou.“ 

Šanca na medailu

Dokáže si predstaviť, že by na olympijských hrách v Taliansku 2026 vytvorila tím so Shiffrinovou? Nie je proti. Rozhodnutie však závisí od trénerov.

Ich plánom je spojiť najlepších zo zjazdu a slalomu. „Tímová kombinácia je super a máte ďalšiu šancu na medailu,“ doplnila Vonnová s tým, že jej hlavným cieľom je zjazd, kde chce zažiariť.

Danú disciplínu najlepšie zvládla v piatok 12. decembra vo švajčiarskom stredisku. O deň neskôr skončila druhá a v super-G štvrtá len o 0,06 s za pódiovým umiestnením.

