Aký je vzťah medzi Shiffrinovou a Vonnovou? Údajne si neprajú, aby vyhrala tá druhá - FOTO

Po takmer dvoch rokoch sa zúčastnila Mikaela Shiffrinová rýchlostných pretekov vo Svetovom pohári. Super-G vo švajčiarskom St. Moritzi však nedokončila, keď spadla tesne pred cieľom.
Pre americkú dvojicu Lindsey Vonnovú a najúspešnejšiu lyžiarku v histórii to boli prvé spoločné preteky od roku 2019. Dokopy nazbierali 300 pódiových umiestnení (160:140 pre Shiffrinovú).
Bývalá lyžiarka z Lichtenštajnska Tina Weiratherová pre web blick.ch prezradila niečo, čo fanúšikov šokovalo. Ozrejmila niečo o vzťahu medzi spomenutými lyžiarkami.
Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO
Vyvrátila to
Obe sa vraj nemajú veľmi v láske. Dôvodom majú byť okrem iného majstrovstvá sveta vo februári 2025, keď chcela Vonnová bojovať o medaily v kombinácii so Shiffrinovou.
Žiadosť už 41-ročnej veteránky však údajne zostala bez odpovede. Shiffrinová namiesto toho vytvorila duo s Breezy Johnsonovou a vyhrali zlato. Podľa Weiratherovej sa tým vzťah nezlepšil. „Realita je taká, že každá chce vyhrať – a nechce, aby vyhrala tá druhá.“
Vonnová však reagovala, že jej vzťah s megahviezdou „nie je vôbec zlý“. „Bola to len zlá komunikácia s tímom, nie s ňou.“
Šanca na medailu
Dokáže si predstaviť, že by na olympijských hrách v Taliansku 2026 vytvorila tím so Shiffrinovou? Nie je proti. Rozhodnutie však závisí od trénerov.
Ich plánom je spojiť najlepších zo zjazdu a slalomu. „Tímová kombinácia je super a máte ďalšiu šancu na medailu,“ doplnila Vonnová s tým, že jej hlavným cieľom je zjazd, kde chce zažiariť.
Danú disciplínu najlepšie zvládla v piatok 12. decembra vo švajčiarskom stredisku. O deň neskôr skončila druhá a v super-G štvrtá len o 0,06 s za pódiovým umiestnením.