Nová sezóna v zjazdovom lyžovaní sa začala bez Vlhovej. Zvíťazila Scheibová, Shiffrinová tesne za pódiom

Rakúska zjazdová lyžiarka Julia Scheibová si v Söldene pripísala prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, keď vyhrala úvodný ženský obrovský slalom sezóny. Americká hviezda Mikaela Shiffrinová skončila štvrtá.
Dvadsaťsedemročná rodáčka z mesta Deutschlandsberg viedla už po prvej jazde na ľadovci Rettenbach a náskok si dokázala udržať.
Na druhom mieste skončila s mankom 58 stotín sekundy Američanka Paula Moltzanová. Tretia bola švajčiarska veteránka Lara Gutová-Behramiová (+1,11 s).
Shiffrinová a Odermatt otvárajú sezónu so zrakom upretým na ZOH 2026
Shiffrinová stratila na pódium 0,31 sekundy. Počas druhého kola pretekov krátko viedla, no tri lyžiarky zvládli rakúske úvodné kolo Svetového pohára lepšie. Stále tak má na konte úctyhodných 101 víťazstiev.
Gutová-Behramiová začala poslednú sezónu kariéry umiestnením v najlepšej trojici v Söldene. Moltzanová bojovala o triumf, no márne, keďže si Scheibová zachovala chladnú hlavu a využila svoj náskok z prvého kola.
Jediná slovenská zástupkyňa na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola. Napokon skončila na 55. mieste. Preteky nedokončilo až 11 lyžiarok.
V nedeľu 26. októbra je na programe obrovský slalom mužov. Prvé kolo sa začne od 10.00 h. Najväčším favoritom na víťazstvo je švajčiarsky fenomén Marco Odermatt.