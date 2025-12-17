Opäť kraľovala v slalome. Shiffrinová: Courchevel je so mnou pri vzostupoch i pádoch

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová potvrdila svoju nadvládu v ženskom slalome, keď v utorok večer pod umelým osvetlením zvíťazila vo francúzskom Courcheveli. Pripísala si tak piate víťazstvo v rade v tejto disciplíne a zároveň 105. triumf v kariére vo Svetovom pohári, čím opäť posunula historické rekordy.
V cieli priznala, že sama len ťažko hľadá vysvetlenie svojej formy. „Len to tlačím smerom k cieľu. A nepýtam sa,“ povedala Shiffrinová a dodala, že si chce „zafixovať tento pocit“.
Američanka, ktorá vyhrala aj posledný slalom minulej sezóny a ovládla všetky slalomy aktuálneho ročníka, dosiahla celkový čas 1:42,50 min. Druhú Camille Rastovú zo Švajčiarska zdolala priepastným rozdielom 1,55 sekundy, tretia skončila Nemka Emma Aicherová. Pre 22-ročnú Aicherovú to bolo tretie pódium v sezóne a už druhé v priebehu štyroch dní, keďže v sobotu prekvapujúco vyhrala zjazd v St. Moritzi.
Tlačila vraj ako šialená
Preteky však priniesli aj množstvo pádov a nedokončených jázd na hrboľatej a technicky náročnej trati. Albánka Lara Colturiová, ktorá stála v tejto sezóne v každom slalome na pódiu hneď za Shiffrinovou, vypadla už v prvom kole. Prvé kolo nedokončili ani obhajkyňa slalomového titulu Zrinka Ljutičová z Chorvátska či Rakúšanka Katharina Liensbergerová. V druhom kole skončili predčasne aj Sara Hectorová a Lena Dürrová spolu s ďalšími pretekárkami.
Shiffrinová položila základ k víťazstvu už v prvom kole, v ktorom bola o 0,83 sekundy rýchlejšia než Rastová. V druhom kole síce dosiahla až piaty najlepší čas, no aj tak dokázala náskok navýšiť, keďže snehové podmienky sa zhoršovali a Rastová urobila chyby.
„Niekedy to jednoducho musíte vziať a ísť s tým,“ povedala Shiffrinová. „Tlačila som na to ako šialená. Je zázrak, že som tentoraz došla do cieľa.“
Plný počet za slalom
V hodnotení slalomu má Shiffrinová po ďalšom víťazstve plný počet 400 bodov. Druhá Colturiová zaostáva o 180 bodov. V celkovom poradí Svetového pohára sa Američanka dostala na 558 bodov, čo je o 164 viac než Novozélanďanka Alice Robinsonová. Rastová sa posunula na tretie miesto so stratou 215 bodov na Shiffrinovú.
Pre 30-ročnú Shiffrinovú išlo zároveň o prvé slalomové víťazstvo v Courcheveli od roku 2018. „Je to trochu bláznivé,“ priznala. „Courchevel je so mnou počas celej kariéry – pri vzostupoch aj pádoch – a o to viac si toto víťazstvo vážim.“