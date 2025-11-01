Už len joga a meditácia. Rohan Bopanná ukončil kariéru, ktorá trvala dve desaťročia

Športová kariéra jedného z najznámejších tenisových deblistov Rohana Bopannú trvala viac ako dve desaťročia.
Dnes 45-ročný Ind sa v roku 2024 stal najstaršou jednotkou v histórii mužskej štvorhry, keď so svojím partnerom Matthewom Ebdenom vyhral Australian Open.
Titul z mixu na RG 2017
Jeho predchádzajúce grandslamové víťazstvo bolo v zmiešanej štvorhre na Roland Garros v roku 2017 s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou. Podľa webu ATP Tour Bopanná od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia v roku 2003 získal 26 titulov v mužskej štvorhre.
„Tenis pre mňa nebol len hra. Dal mi zmysel, keď som bol stratený, silu, keď som bol zlomený, a vieru, keď o mne svet pochyboval,“ napísal Bopanna v príspevku na Instagrame, v ktorom oznámil, že zavesil raketu na klinec.
Povedal, že hoci odstupuje zo súťažného tenisu, plánuje sa tomuto športu odvďačiť tým, že pomôže mladým hráčom z malých miest, ktorí sa rozhodli snívať veľký sen.
Kolená bez chrupavky
Bopanná úprimne doplnil, že jeho dlhá kariéra si vybrala svoju daň na tele a vzala mu chrupavku v kolenách. Povedal však, že pravidelné cvičenia jogy mu pomohli získať duševnú a fyzickú silu potrebnú na to, aby mohol naďalej súťažiť na najvyššej úrovni.
„Každé ráno cvičím jogu a veľa meditácie. Aj preto som si vždy počas kariéry udržal sviežu myseľ. Moja vďačnosť je nekonečná a moja láska k tejto krásnej hre nikdy nevyprchá,“ dodal charizmatický Ind.