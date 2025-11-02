Poľka Swiateková nedala šancu Američanke Keysovej. Dovolila jej uhrať iba tri gemy - VIDEO

V úvode koncoročného turnaja WTA Finals v Rijáde sa zrodili dve hladké víťazstvá favoritiek.
Iga Swiateková
Poľská tenistka Iga Swiateková je jednou z favoritiek na ženskom majstrovskom turnaji WTA Finals v Rijáde. Foto: archívne, SITA/AP
Poľská tenistka Iga Swiateková suverénne vstúpila do koncoročného výberového turnaja WTA Finals v saudskoarabskom Rijáde s dotáciou 15,5 milióna USD. Američanku Madison Keysovú zdolala 6:1, 6:2.

Zápas trval iba 61 minút a tohtoročná wimbledonská šampiónka Swiateková v ňom podala takmer bezchybný výkon.

Maximálna spokojnosť

Šesťnásobná grandslamová víťazka využila päť z ôsmich brejkbalov, na konci premenila tretí mečbal. Bol to už 62. víťazný zápas Swiatekovej v tejto sezóne na hlavnom ženskom okruhu.

„Som maximálne spokojná. Od začiatku do konca som dobre podávala a zostala koncentrovaná. Udržala som vysokú úroveň svojho tenisu, nech mi to vydrží čo najdlhšie,“ vyhlásila Swiateková podľa webu WTA Tour.

Anisimovová tiež bez šance

V druhom zápase úvodného dňa ženského turnaja utrpela jasnú prehru aj ďalšia Američanka. Amanda Anisimovová prehrala s Kazaškou Jelenou Rybakinovou 3:6, 1:6.

Obhajkyňou titulu vo dvojhre na WTA Finals je Američanka Coco Gauffová. Swiateková je víťazka spred dvoch rokov. Najväčšia favoritka na celkový triumf je však svetová jednotka z Bieloruska Arina Sobolenková.

Sobolenková do boja

Tohoročnej šampiónke US Open a finalistke Australian Open a Roland Garros v zbierke stále chýba víťazstvo na tomto prestížnom podujatí.

Prvou súperkou Sobolenkovej v Rijáde bude v nedeľu po 15.00 h Talianka Jasmine Paoliniová. Druhý nedeľňajší zápas odohrajú proti sebe Američanky Jessica Pegulová a Coco Gauffová.

