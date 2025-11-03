Sobolenková sa teší z päťstého víťazstva v kariére, obhajkyňa Gauffová prehrala s Pegulovou - VIDEO

Americká tenistka Cori Gauffová nezačala obhajobu titulu na koncoročnom turnaji WTA Finals vôbec dobre.
Najmladšia členka finálovej zostavy v Rijáde prehrala vo svojom úvodnom vystúpení s krajankou Jessicou Pegulovou 3:6, 7:6 (4), 2:6. V druhom zápase druhého hracieho dňa si svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková poradila s Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:1.
Najmladšia prehrala
Dvadsaťjedenročná Gauffová bola proti o 10 rokov staršej Pegulovej podľa predpokladov útočnejšia hráčka, ale urobila až 75 nevynútených chýb, z toho 17 dvojchýb, a dovedna deväťkrát prišla o svoje podanie.
„Bol to hore-dolu zápas. Počas zápasu som prišla na to, ako mám hrať, aby som si dala šancu na víťazstvo. Mala som aj šťastie, že som to zvládla,“ vravela Pegulová na webe WTA Tour.
Neskoro rozkvitla
Podľa jej trénera Marka Knowlesa hrá Pegulová ako 31-ročná najlepší tenis svojho života.
„Trochu neskoro som rozkvitla do krásy. Je iné dosiahnuť úspech v tridsiatke ako o desať rokov skôr,“ zasmiala sa Pegulová.
Súkala esá
Sobolenková potrebovala len 70 minút, aby v King Saud University Indoor Arene zdolala Paoliniovú. Víťazka nastrieľala 11 es a využila 5 zo 7 brejkových príležitostí.
Jej víťazstvo bolo jubilejné päťsté v kariére na hlavnom ženskom profesionálnom okruhu. Vo vzájomnej bilancii sa 27-ročná Bieloruska zlepšila na 6-2.
Spokojná s koncentráciou
„Hráme proti sebe pomerne často a vždy je to tvrdý boj. Hoci skóre tomu nenapovedá, musela som zostať maximálne koncentrovaná až do konca. Ak by som súperke dala šancu, zrejme by ju využila. Takže zo všetkého najviac som spokojná s tým, že som si udržala koncentráciu,“ skonštatovala Sobolenková.